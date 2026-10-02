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Ambev usa IA e Zé Delivery como laboratório para testar novos produtos

Estratégia ajudou companhia a decidir pela expansão do Guaraná Antarctica Zero com Fibras, que triplicou número de compradores durante projeto piloto

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 15h38 | Atualizado em 2 out 2026, 15h40
Lata verde de Guaraná Antarctica Zero com Fibras, aberta e com gotas de água, em uma mesa com saladas e bebidas
Guaraná Fibras (Ambev/Reprodução)
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A Ambev está usando inteligência artificial e os dados gerados por suas plataformas digitais como uma espécie de laboratório para decidir quais novos produtos devem ganhar escala no mercado. Informações sobre comportamento de compra, adesão a lançamentos e demanda ajudam a companhia a testar produtos inicialmente em grupos menores antes de ampliar a distribuição para supermercados, bares e restaurantes.

Um dos exemplos mais recentes da estratégia é o Guaraná Antarctica Zero com Fibras. O produto começou como um projeto piloto no fim de 2025 e, depois dos primeiros resultados, passou a ser distribuído para novas regiões. No segundo trimestre deste ano, a bebida ficou entre as cinco latas de bebidas não alcoólicas mais vendidas da Ambev e triplicou o número de compradores no BEES, plataforma da companhia voltada a estabelecimentos comerciais.

O desempenho em canais digitais, como Zé Delivery e Amazon Ads, também entrou na avaliação que levou à expansão. Para Gabriela Gallo, diretora de Inovação da Ambev, os resultados ajudaram a confirmar uma mudança no comportamento dos consumidores, que passaram a buscar produtos que combinem características já conhecidas das marcas com novos atributos. “A aceitação de Guaraná Antarctica Zero com Fibras durante o projeto piloto foi bastante positiva e confirmou o potencial que enxergávamos na proposta: trazer funcionalidade para uma bebida centenária, mantendo o sabor inconfundível de Guaraná Antarctica Zero”, afirma Gallo.

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Zé Delivery vira laboratório de inovação

O Zé Delivery passou a ocupar um papel na estratégia de desenvolvimento de produtos da Ambev. A plataforma permite acompanhar a recepção de lançamentos, testar hipóteses e identificar mudanças no comportamento de consumo antes de a companhia realizar investimentos maiores na distribuição.

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Segundo a diretora, mais de 100 pesquisas com consumidores são realizadas mensalmente por meio do ecossistema do Zé Delivery. A empresa também acompanha informações como velocidade de adoção de um produto e entrada de novos compradores. Os resultados obtidos no ambiente digital são posteriormente incorporados às decisões da operação física. “O Zé Delivery desempenha um papel central no nosso ecossistema de inovação. Na prática, ele funciona como um laboratório vivo que encurta o caminho entre testar, aprender, ajustar e escalar”, diz a executiva.

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No caso do Guaraná com Fibras, a presença inicial no aplicativo foi utilizada para avaliar a receptividade ao produto durante o piloto e preparar sua expansão. Os dados também ajudam a companhia a definir o abastecimento de bares, restaurantes e supermercados quando um lançamento deixa a fase de testes. A lógica busca reduzir a distância entre a criação de um produto e a resposta efetiva do consumidor. Em vez de depender apenas de pesquisas realizadas antes do lançamento, a companhia passa a incorporar à tomada de decisão informações geradas pelo comportamento real de compra.

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A inteligência artificial entra em diferentes etapas desse processo. Na fase inicial, a tecnologia é utilizada para mapear tendências de consumo e identificar preferências. Quando um produto avança para a etapa de expansão, modelos preditivos e dados operacionais passam a auxiliar na leitura de mercado, projeção de demanda, direcionamento de ofertas e decisões de preço. Segundo a executiva, a tecnologia não substitui as pesquisas tradicionais, mas acrescenta informações produzidas durante a própria operação. A companhia consegue, assim, confrontar o que os consumidores dizem querer com a maneira como efetivamente compram os produtos.

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A experiência desenvolvida no Brasil também começa a ser aproveitada pela controladora da Ambev fora do país. Segundo Gallo, aprendizados da operação do Zé Delivery estão servindo de modelo para a expansão do TaDa, plataforma global de entregas da AB InBev.

Ambev amplia aposta em produtos funcionais

O Guaraná Antarctica Zero com Fibras faz parte de uma estratégia mais ampla da Ambev para ampliar a presença em bebidas associadas a bem-estar e diferentes necessidades de consumo. A companhia reúne nesse portfólio produtos como Spaten PRO, Stella Pure Gold e Michelob Ultra. No último trimestre, o chamado portfólio Wellness da Ambev cresceu mais de 60% no Brasil, segundo Gallo. No mesmo período, a categoria de cervejas zero álcool avançou 30%.

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