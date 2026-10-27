ASSINE VEJA NEGÓCIOS

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Economia

Ambev quer dobrar alcance da AMA e levar água potável a 6 milhões de pessoas

Marca de água da companhia destina 100% do lucro das vendas a projetos de acesso à água potável em comunidades vulneráveis

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 15h55 | Atualizado em 27 out 2026, 16h23
Homem de óculos e camisa branca enchendo uma garrafa de água de uma torneira acoplada a um grande reservatório azul com os logotipos ambev ama e Água Camelo
Ao longo dos últimos nove anos, a iniciativa beneficiou mais de 3 milhões de pessoas por meio de 135 projetos em diferentes regiões do país. (Ambev/Divulgação)
Continua após publicidade
Ambev quer dobrar alcance da AMA e levar água potável a 6 milhões de pessoas Priorize VEJA no Google

A Ambev anunciou a ampliação de seus projetos de acesso à água potável no Brasil, com o objetivo de beneficiar 6 milhões de pessoas até 2030, o dobro do público alcançado desde o lançamento da iniciativa, em 2017. A expansão será conduzida pela AMA, marca de água mineral da companhia que destina 100% do lucro obtido com suas vendas a projetos de abastecimento em comunidades vulneráveis.

Ao longo dos últimos nove anos, a iniciativa beneficiou mais de 3 milhões de pessoas por meio de 135 projetos em diferentes regiões do país, segundo dados divulgados pela empresa. A nova etapa prevê a ampliação de investimentos em infraestrutura de abastecimento, incluindo a perfuração de poços profundos e a instalação de bebedouros públicos em cidades brasileiras.

A estratégia busca ampliar a presença da marca em um segmento que combina a comercialização de produtos com o financiamento de projetos sociais. Segundo o Instituto Trata Brasil, cerca de 33 milhões de brasileiros ainda vivem sem acesso à água potável, o que representa um desafio para a saúde pública e o desenvolvimento econômico de regiões mais vulneráveis.

Continua após a publicidade

Para expandir a atuação, a Ambev mantém parcerias com organizações especializadas em soluções de abastecimento. Uma delas é o Catalyst Brasil, por meio do Fundo Catalisador Água, que financia o desenvolvimento de tecnologias e modelos voltados à segurança hídrica. A companhia também trabalha com a Água Camelo, responsável pela implementação de sistemas de tratamento e distribuição de água em comunidades como a Aldeia Mutum, no Acre, e o Morro da Providência, no Rio de Janeiro.

Siga
Continua após a publicidade

Entre as localidades atendidas estão ainda o Complexo do Alemão e a Rocinha, no Rio, onde as iniciativas alcançaram mais de 150 mil pessoas, segundo a empresa. No Semiárido brasileiro, a marca mantém uma parceria com a Fundação Avina para apoiar projetos de abastecimento adaptados às condições da região.

Continua após a publicidade

A ampliação da AMA integra a estratégia de sustentabilidade da Ambev, que também inclui investimentos na redução do consumo de água em suas fábricas e na preservação de recursos hídricos. Por meio do programa Bacias e Florestas, a companhia desenvolve ações voltadas à conservação de mananciais e à disponibilidade de água em regiões consideradas estratégicas para suas operações.

Continua após a publicidade

A empresa também utiliza a distribuição de água em ações de incentivo ao consumo responsável de bebidas alcoólicas. Durante a Oktoberfest de Blumenau, por exemplo, distribuiu gratuitamente mais de 25 mil litros de água ultrafiltrada, como parte de suas iniciativas de conscientização sobre moderação no consumo de álcool.

Publicidade
TAGS:
água
Ambev
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).