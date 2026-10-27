Ambev quer dobrar alcance da AMA e levar água potável a 6 milhões de pessoas

A Ambev anunciou a ampliação de seus projetos de acesso à água potável no Brasil, com o objetivo de beneficiar 6 milhões de pessoas até 2030, o dobro do público alcançado desde o lançamento da iniciativa, em 2017. A expansão será conduzida pela AMA, marca de água mineral da companhia que destina 100% do lucro obtido com suas vendas a projetos de abastecimento em comunidades vulneráveis.

Ao longo dos últimos nove anos, a iniciativa beneficiou mais de 3 milhões de pessoas por meio de 135 projetos em diferentes regiões do país, segundo dados divulgados pela empresa. A nova etapa prevê a ampliação de investimentos em infraestrutura de abastecimento, incluindo a perfuração de poços profundos e a instalação de bebedouros públicos em cidades brasileiras.

A estratégia busca ampliar a presença da marca em um segmento que combina a comercialização de produtos com o financiamento de projetos sociais. Segundo o Instituto Trata Brasil, cerca de 33 milhões de brasileiros ainda vivem sem acesso à água potável, o que representa um desafio para a saúde pública e o desenvolvimento econômico de regiões mais vulneráveis.

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Para expandir a atuação, a Ambev mantém parcerias com organizações especializadas em soluções de abastecimento. Uma delas é o Catalyst Brasil, por meio do Fundo Catalisador Água, que financia o desenvolvimento de tecnologias e modelos voltados à segurança hídrica. A companhia também trabalha com a Água Camelo, responsável pela implementação de sistemas de tratamento e distribuição de água em comunidades como a Aldeia Mutum, no Acre, e o Morro da Providência, no Rio de Janeiro.

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Entre as localidades atendidas estão ainda o Complexo do Alemão e a Rocinha, no Rio, onde as iniciativas alcançaram mais de 150 mil pessoas, segundo a empresa. No Semiárido brasileiro, a marca mantém uma parceria com a Fundação Avina para apoiar projetos de abastecimento adaptados às condições da região.

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A ampliação da AMA integra a estratégia de sustentabilidade da Ambev, que também inclui investimentos na redução do consumo de água em suas fábricas e na preservação de recursos hídricos. Por meio do programa Bacias e Florestas, a companhia desenvolve ações voltadas à conservação de mananciais e à disponibilidade de água em regiões consideradas estratégicas para suas operações.

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A empresa também utiliza a distribuição de água em ações de incentivo ao consumo responsável de bebidas alcoólicas. Durante a Oktoberfest de Blumenau, por exemplo, distribuiu gratuitamente mais de 25 mil litros de água ultrafiltrada, como parte de suas iniciativas de conscientização sobre moderação no consumo de álcool.