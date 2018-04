Ambev, Pepsi, XP e mais 17 empresas têm vagas de estágio; confira

Para começar o segundo semestre com o quadro de funcionários completo, muitas empresas estão abrindo agora seus programas de estágio. Há vagas para todas as áreas e a bolsa-auxílio pode chegar a 2.613,60 reais.

Os estudantes precisam ficar atentos ao prazo final de inscrição. Outra dica é incluir todos os dados nas plataformas de busca de vagas. “Muitos estudantes não incluem todas as informações no cadastro. Uma das maiores dificuldades da empresa é encontrar esse jovem depois”, disse o fundador da WallJobs, Henrique Calandra.

Segundo ele, as faculdades deveriam ter uma disciplina para auxiliar na elaboração do currículo.”Os estudantes colocam o mínimo possível, falta orientação”.

De acordo com o CEO da WallJobs, Alexandre Sande, cerca de 40% dos jovens faltam às entrevistas e fases presenciais. “As pessoas disputam muitas vagas ao mesmo tempo ou marcam a entrevista e têm outro compromisso”.

A plataforma chegou a fechar uma parceria com a Uber para levar os candidatos ao local da entrevista, mas os índices de ausência permaneceram altos.

Confira as empresas com vagas em aberto. Selecionamos 20 companhias, entre elas Ambev, Harley Davidson, Pepsi, Uber, ESPN e Cargill:

Ambev

A Ambev abriu as inscrições para seu programa de estágio. É possível candidatar-se por meio deste link até o dia 6 de maio.

Para inscrever-se, o estudante precisa estar cursando o penúltimo ou último ano da faculdade. Segundo a empresa, a instituição de ensino não é fator determinante na escolha do estagiário.

“O mais importante é o alinhamento do estudante com os valores e a cultura Ambev, de respeito à diversidade, meritocracia, atitude de dono, fomento à autenticidade e à inovação constante, além de muita disposição para enfrentar novos desafios”, informou a empresa em nota.

Após a inscrição, os currículos são avaliados e os pré-selecionados realizam testes online de inglês e raciocínio lógico. Os aprovados participam das fases de dinâmica e entrevistas presenciais. Ao longo deste processo, os candidatos são direcionados para a área de atuação que for mais compatível com o seu perfil ou interesse.

Entre os benefícios oferecidos estão o vale-refeição, vale-transporte e a possibilidade de efetivação.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês intermediário

Cursos: todos os cursos

Bollhoff

As inscrições para o programa de estágio da Bollhoff estão abertas até o dia 14 de maio e a candidatura deve ser feita por meio do site da Page Talent – podem participar estudantes com formação a partir de julho de 2019.

O local de trabalho será em Jundiaí, em São Paulo. Os contratados terão direito a auxílio-transporte, cesta básica, refeição no local e seguro de vida.

Os estagiários da Bollhoff precisam auxiliar na rotina de orçamento de projetos, alimentar planilhas, identificar problemas de produção, entre outras atribuições.

Bolsa-auxílio: 1.280 reais

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês avançado, excel intermediário e estudar no período noturno

Cursos: engenharia mecânica, engenharia de produção e engenharia de manufatura

Cargill

A empresa está recrutando estagiários para seu programa de estágio até o dia 25 de abril. É possível candidatar-se aqui.

Após a inscrição, o estudante realiza testes online e uma avaliação, também online. Nas etapas presenciais, há um painel e entrevista final. O estágio começa em julho.

A empresa oferece assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-alimentação ou refeitório no local e auxílio-transporte.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês, bons conhecimentos do pacote office

Cursos: administração, agronomia, ciências contábeis, ciências econômicas, ciência dos alimentos, ciências agrárias, medicina veterinária, engenharias, zootecnia, ciência política, direito, relações internacionais, comércio exterior, comunicação social, gestão ambiental, informática, marketing, nutrição e pedagogia

Credit Agricole

A Credit Agricole está selecionando estagiários com formação a partir de julho de 2020 até o dia 14 de maio. As inscrições podem ser realizadas neste link.

Os estudantes selecionados receberão vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, dayoff de aniversário e convênio com uma academia.

A empresa está localizada na cidade de São Paulo.

Bolsa-auxílio: 2.613,60 reais

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês avançado, excel intermediário, estudar no período noturno

Cursos: administração

Czarnikow

A Czarnikow atua no mercado de commodities e está com as inscrições abertas para o programa de estágio até o dia 14 de maio. É possível cadastrar o currículo para vaga clicando aqui.

Para inscrever-se é preciso estar cursando do 1º ao penúltimo ano de formação.

Os estagiários vão dar suporte no desenvolvimento de modelos de análise econômica e nas atividades relacionadas às transações de fusões e aquisições.

A empresa oferece aos estudantes um vale-refeição de 35 reais por dia, vale-transporte ou estacionamento, assistência médica e odontológica, seguro de vida, 75% de reembolso para estudo de inglês e 50% de reembolso para prática de esportes/academia.

A empresa está localizada na cidade de São Paulo.

Bolsa-auxílio: 2.000 reais

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês avançado, excel intermediário, estudar no período noturno

Cursos: administração, economia ou engenharias

ESPN

A ESPN está com vagas abertas para interessados em atuar na área de mídias sociais. As inscrições ppodem ser realizadas até 30 de abril no site da Page Talent.

Para participar da seleção, o estudante precisa concluir a graduação entre dezembro de 2019 a julho de 2020. O programa está selecionando candidatos do matutino e noturno.

A empresa oferece vale-refeição de 27 reais por dia, vale-transporte, assistência médica e seguro de vida.

Bolsa-auxílio: 1.184,01 reais

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: conhecimento básico em pacote office e inglês intermediário

Cursos: publicidade e propaganda, jornalismo, relações públicas e rádio e TV

Goodyear

A Goodyear está com as inscrições abertas para seu programa de estágio até o dia 25 de maio. A candidatura pode ser realizada aqui.

Para participar, os interessados precisam estar no antepenúltimo ou penúltimo ano de graduação. A Goodyear estará contratando apenas os que estudarem no período noturno.

Os estagiários podem atuar nas áreas de comunicação interna, finanças, manufatura e compras. Há vagas nas cidades de São Paulo e Americana.

O contrato de estágio com a empresa pode durar até dois anos. Além da bolsa-auxílio, os estagiários recebem recesso remunerado, assistência médica, odontológica, farmacêutica e seguro de vida. Na unidade de Americana, há restaurante e auxílio-transporte. Em São Paulo, os estudantes recebem vale-transporte e vale-refeição.

Bolsa-auxílio: de 1.240 reais a 1.870 reais

Vagas: 5

Pré-requisitos: conhecimento intermediário no pacote office, inglês intermediário e não ter matérias em dependência

Cursos: jornalismo, relações públicas, administração, economia, contábeis, relações internacionais e engenharias diversas (química, mecânica, mecatrônica, automação, materiais, manufatura, produção, entre outras)

Grupo XP

O Grupo XP, dona das marcas XP Investimentos, Rico, Clear Corretora e XP Gestão de Recursos, está com inscrições abertas para 14 vagas diferentes – que podem ser acessadas neste link. O processo seletivo da empresa é contínuo, ou seja, não há data de encerramento.

As etapas de seleção são iguais para todas as marcas – inscrição, testes online de raciocínio lógico, alinhamento cultural, conhecimentos básicos de mercado financeiro e teste de inglês. Os selecionados participam do XDay, vivência dentro da empresa durante quase cinco horas, participando de etapas que simulam o dia a dia da XP com o RH, sócios e lideranças.

Durante essa fase, o candidato terá que desenvolver enigmas, cases, pitchs, apresentações e entendimento de como é trabalhar na XP. Em seguida, são realizadas entrevistas individuais com o RH e o gestor da vaga.

O processo como um todo dura, em média, três semanas. Para participar do processo de seleção, é necessário estar cursando a partir do segundo ano da graduação.

Além da bolsa-auxílio, a empresa oferece vale-transporte, convênio médico e odontológico, vale-refeição, seguro de vida e cursos sobre produtos e investimentos do mercado financeiro. O local de trabalho está localizado em São Paulo.

Bolsa-auxílio: 1.800 reais

Vagas: 50

Pré-requisitos: inglês avançado

Cursos: administração, economia, engenharias, comércio exterior, ciências contábeis, publicidade e propaganda/marketing, direito

Harley Davidson

A fabricante de motocicletas norte-americana está com as inscrições abertas para seu programa de estágio até o dia 14 de maio. As inscrições podem ser realizadas na Page Talent.

Para candidatar-se, o estudante precisa finalizar a graduação em dezembro de 2019. Os selecionados para a vaga vão acompanhar os indicadores de desempenho da empresa, controlar documentos, cadastrar produtos e auxiliar na rotina diária de logística e importação.

Os estagiários da Harley Davidson recebem vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, auxílio farmácia, convênio médico e odontológico. A empresa está localizada em São Paulo.

Bolsa-auxílio: 2.067 reais

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês avançado e excel intermediário

Cursos: administração de empresas e comércio exterior

Hughes

A Hughes, que atua com o fornecimento de serviços de rede e tecnologia de comunicação via satélite, está com vagas abertas para seu programa de estágio. As inscrições devem ser realizadas até 14 de maio neste link.

Para participar, o estudante deve estudar no período noturno. Os selecionados vão ajudar na gestão e desenvolvimento de produtos, realizar análise de concorrência e cuidar da gestão dos canais de comunicação.

A empresa oferece aos estagiários curso de inglês gratuito, assistência média, assistência odontológica, vale-refeição, vale-transporte ou estacionamento e seguro de vida.

Bolsa-auxílio: 1.500 reais

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês avançado e excel intermediário

Cursos: engenharia de computação, engenharia elétrica, engenharia de energia, engenharia de telecom, engenharia eletroeletrônica e engenharia eletrônica

Pepsi

A Pepsi está com as inscrições abertas para seu programa de estágio até o dia 30 de abril. É possível candidatar-se neste link.

Para inscrever-se, o estudante precisa terminar a graduação entre julho de 2019 e julho de 2020. Há oportunidades para 13 localidades – Brasília, Três Lagos, Sete Lagoas, Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Guarulhos, Itu, Sorocaba, Santo André e Ribeirão Preto.

Após a inscrição, os candidatos passam por um game digital e mandam um vídeo selfie, complemento da avaliação online. Em seguida, os selecionados participam de uma avaliação presencial e entrevistas.

A Pepsi informou que não há restrição de instituições de ensino.

Os estagiários recebem assistência médica, assistência odontológica, auxílio-refeição e transporte. Além disso, eles ganham bônus anual e dayoff de aniversário. O estágio começa no mês de julho.

Bolsa-auxílio: cerca de 1.500 reais

Vagas: 59

Pré-requisitos: inglês intermediário

Cursos: administração, ciência da computação, ciências biológicas, ciências contábeis, comunicação social, contabilidade, direito, economia, engenharia (todas), estatística, farmácia, informática, jornalismo, marketing, pedagogia, psicologia, publicidade e propaganda, relações públicas, entre outros

Raízen

A empresa está com as inscrições abertas do seu programa de estágio. Para candidatar-se, clique aqui.

Após a inscrição, o estudante precisa encarar testes onlines e uma avaliação online. A dinâmica e etapa final é presencial. O estágio começa em agosto.

Para candidatar-se, é preciso concluir a graduação até dezembro de 2020.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: 130

Pré-requisitos: inglês intermediário

Cursos: administração, agronomia, análise de sistemas, ciência da computação, ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social, direito, engenharias (todas), estatística, marketing, matemática, pedagogia, psicologia, química, relações internacionais, sistemas de informação e tecnologia da informação

Sabesp

A Sabesp está selecionando estudantes de graduação até o dia 18 de abril – 10% das vagas serão destinados a pessoas com deficiência. Os interessados podem inscrever-se neste link, mas é necessário efetuar o pagamento de uma taxa de 80 reais.

Há vagas para a cidade de São Paulo, regiões metropolitanas e cidades do interior e litoral. A Sabesp oferece aos estagiários vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e seguro contra acidentes pessoais.

Após a inscrição, os candidatos realizam uma prova no dia 20 de maio. Para candidatar-se, a Sabesp exige que os estudantes concluam o curso em até seis meses, a contar da data de início do estágio.

Bolsa-auxílio: 1.068,44 reais

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês avançado e excel intermediário

Cursos: administração, análise e desenvolvimento de sistemas, ciências biológicas, ciências contábeis, ciências da computação, ciências econômicas, comunicação social, design gráfico, direito, engenharia (ambiental, cartográfica, civil, de produção, elétrica, mecânica e química), informática, propaganda e marketing ou marketing, psicologia, química, secretariado executivo, serviço social, sistemas de informação, tecnologia da informação, tecnologia em construção de edifícios, tecnologia em gestão empresarial ou processos gerenciais, tecnologia em hidráulica e saneamento ambiental e tecnologia em obras hidráulicas

Sanofi

A empresa está com as inscrições abertas para seu programa de estágio até o dia 31 de maio. Os interessados podem se candidatar no site da Companhia de Estágios.

Há vagas para as áreas de RH, marketing, comercial, business support, industrial campinas e suzano, finanças, qualidade, pesquisa clinica, planejamento estratégico, comunicação e supply chain.

Para se candidatar, os estudantes precisam concluir a graduação até julho de 2020. O contrato tem duração de dois anos.

Bolsa-auxílio: de 1.650 reais a 2.020 reais

Vagas: 50

Pré-requisitos: inglês intermediário e excel

Cursos: todos os cursos

Souza Cruz

Os estudantes podem candidatar-se no programa de estágio até o dia 19 de abril. As inscrições podem ser realizadas aqui.

Há vagas para várias cidades brasileiras, entre elas Rio de Janeiro, São Paulo, Blumenau, Santa Cruz do Sul e Cachoeirinha. Para participar da seleção, os candidatos precisam concluir o curso a partir de julho de 2019.

Além das inscrições, o processo da Souza Cruz inclui avaliações online, dinâmica de grupo e entrevista final.

Aos estagiários, a empresa oferece plano de saúde e odontológico, seguro de vida, vale-transporte, vale-alimentação e clube de vantagens.

“O programa de estágio é a nossa principal porta de entrada para o quadro da Souza Cruz”, afirmou em nota a global graduate de Talent da Souza Cruz, Clara Bravo.

Bolsa-auxílio: até 1.550 reais

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: bom conhecimento em inglês

Cursos: psicologia, administração, ciências da computação, comércio exterior, comunicação (jornalismo/publicidade e propaganda), contabilidade/ciências contábeis, direito, economia/ciências econômicas, engenharia de computação, engenharia de produção, engenharia de telecomunicações, marketing, pedagogia e relações públicas e relações internacionais

Suez

A empresa está com as inscrições abertas de seu programa de estágio. É possível candidatar-se aqui até o dia 14 de maio – entre os pré-requisitos, a Suez solicita que os estudantes terminem a graduação até dezembro de 2019.

Estudantes do período matutino e noturno podem inscrever-se.

A vaga é para a área de Recursos Humanos. Os estagiários vão auxiliar nos processos de seleção para aprendizes, fazer a manutenção do contato com consultorias e dar suporte aos funcionários internos.

Os benefícios incluem vale-transporte ou fretado, vale-refeição, seguro de vida e plano de saúde e odontológico.

Bolsa-auxílio: de 1.470 reais a 1.600 reais

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês a partir do intermediário e excel intermediário

Cursos: administração de empresas e psicologia

Tecban

A TecBan está com as inscrições abertas para o programa de estágio até o dia 18 de maio. As inscrições devem ser realizadas no site da empresa.

Para candidatar-se, os estudantes precisam ter graduação prevista entre julho de 2020 e julho de 2022.

A empresa informou que oferece a bolsa-auxílio e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. Os aprovados começam a estagiar em julho deste ano – as vagas estão distribuídas em escritórios nas cidades de São Paulo e Barueri.

Bolsa-auxílio: de 1.470 reais a 1.600 reais

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: bons conhecimentos no pacote office e disponibilidade para estagiar seis horas por dia

Cursos: administração de empresas, economia, engenharia, engenharia de produção e cursos da área de TI

Techint

A empresa está com as inscrições abertas para três áreas: suprimentos, compliance e RH. Os candidatos podem inscrever-se até o dia 14 de maio.

Para a vaga de RH, os estudantes precisam estudar no período noturno – para as demais áreas, o período é indiferente. Todas as vagas são para São Paulo e é preciso finalizar a graduação até dezembro de 2019.

A empresa oferece aos estagiários vale-refeição de 30 reais por dia, assistência médica e odontológica, seguro de vida e vale-transporte ou estacionamento.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês a partir do avançado e excel intermediário

Cursos: direito, administração de empresas, economia, relações internacionais, ciências econômicas, engenharia de produção, engenharia de gestão, engenharia de materiais e engenharia de manufatura

Tegra

A Tegra abriu vagas em São Paulo e no Rio de Janeiro para seu programa de estágio. As inscrições podem ser feitas aqui até o dia 30 de abril.

Para participar, o estudante precisa estar cursando o penúltimo ano da faculdade.

Há oportunidades para as áreas de marketing, ponto de venda, desenvolvimento de produto, inteligência de mercado, planejamento financeiro, gente, novos negócios e comercial. O estagiário será contratado para o período de dois anos.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: 16

Pré-requisitos: inglês avançado

Cursos: administração de empresas, economia, arquitetura, engenharia civil ou produção, marketing e/ou publicidade e propaganda

Uber

A Uber está com as inscrições abertas para seu programa de estágio em Belo Horizonte. A candidatura pode ser feita aqui.

Após a inscrição, os estudantes realizam uma prova online, entrevista com recrutamento e entrevista com o time de funcionários da empresa.

Segundo a empresa, o selecionado vai colaborar com os gerentes de operações executando projetos e desenvolvendo iniciativas para atrair e engajar motoristas e usuários.

A empresa oferece assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida e vale-transporte. Segundo a Uber, o estagiário precisa ter alto desempenho em análise de dados e capacidade analítica e alto nível de organização.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: 1

Pré-requisitos: inglês fluente e excel avançado

Cursos: administração, engenharia, economia e estatística