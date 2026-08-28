ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Ambev brinda aos novos hábitos para seguir avançando

Empresa amplia a oferta premium de bebidas ligadas ao bem-estar enquanto aposta na diversidade de marcas para acompanhar as mudanças no consumo

Por Bárbara Nór 28 ago 2026, 05h30 | Atualizado em 28 ago 2026, 09h27
Fábrica da cervejaria: portfólio diversificado
Fábrica da cervejaria: portfólio diversificado (Luis Lima Jr/Fotoarena/.)
Continua após publicidade
Ambev brinda aos novos hábitos para seguir avançando Priorizar nos meus resultados Google

Por muito tempo, o mercado de bebidas atravessou as crises econômicas sem grandes sobressaltos. Nos últimos anos, porém, mudanças no comportamento do consumidor passaram a afetar até categorias consolidadas. Temperaturas mais baixas que o habitual, a redução do consumo de álcool e a procura por opções consideradas mais saudáveis diminuíram o espaço da cerveja em algumas ocasiões. Diante desse cenário, a Ambev procura manter a relevância de suas marcas tradicionais enquanto amplia o portfólio para acompanhar os novos hábitos. “As transformações do mercado estão abrindo espaço para inovação em uma velocidade sem precedentes”, afirma Carlos Lisboa, presidente da companhia campeã do ranking TOP30 na categoria bebidas.

Carlos Lisboa, CEO da empresa: “O mercado abre espaço para inovação”
Carlos Lisboa, CEO da empresa: “O mercado abre espaço para inovação” (./Divulgação)

A maior disputa segue no segmento premium. Enquanto a Heineken concentra forças em sua marca principal, a Ambev fragmenta a oferta entre rótulos como Spaten, Corona e Stella Artois. Segundo Gustavo Troyano, analista do banco Itaú BBA, a estratégia ajudou na reconquista da liderança da categoria e na proteção diante da migração para marcas mais baratas. “A Ambev vem ganhando participação no mercado nos últimos trimestres de forma consistente”, diz Troyano.

Nos últimos anos, a companhia vem buscando expandir o chamado portifólio wellness para acompanhar diferentes ocasiões de consumo e estilo de vida. No segundo trimestre deste ano, as vendas de bebidas com esse perfil — sem álcool, sem glúten e com menos calorias — cresceram 60%, ao mesmo tempo que os rótulos sem álcool avançaram 30%. “Percebemos que o consumidor busca experiências diversas, e nossa resposta foi desenvolver um portfólio capaz de dialogar com diferentes estilos de vida e ocasiões”, diz Carla Crippa, vice-presidente de Impacto e Relações Corporativas da Ambev.

Siga
Continua após a publicidade

Por outro lado, a empresa continua apostando em ocasiões associadas ao consumo de cerveja. Entre elas esteve a Copa do Mundo, um dos eventos mais importantes para o setor. O torneio, porém, não trouxe o resultado esperado. O horário dos jogos e as temperaturas mais baixas limitaram a 5% o crescimento do volume de cerveja no Brasil no segundo trimestre em relação a igual período de 2025. Ainda assim, a Ambev teve lucro líquido de 3,4 bilhões de reais no mesmo período, alta de 23%. Para Troyano, a capacidade de execução tem feito a diferença: “Administrar dezenas de marcas aumenta a complexidade da operação, mas torna a estratégia mais resistente”.

Continua após a publicidade

Com essas cartas na manga, a Ambev se prepara para lidar com fatores fora de seu controle, como a imprevisibilidade climática. “Temos ativos únicos para fazer isso: um portfólio diverso, marcas relevantes, capacidade de execução, tecnologia e, principalmente, pessoas talentosas e apaixonadas pelo que fazem”, diz Lisboa. Num mercado em transformação, a liderança dependerá de entender bem o que cada consumidor quer beber.

Publicado em VEJA, agosto de 2026, edição VEJA Negócios nº 29

Publicidade
TAGS:
Ambev
Negócios
TOP30: As Melhores Empresas do Brasil
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).