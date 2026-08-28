Ambev brinda aos novos hábitos para seguir avançando

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A Ambev navega pelas transformações do mercado de bebidas, com consumidores buscando menos álcool e opções mais saudáveis. A empresa responde com um portfólio diversificado, desde cervejas premium como Spaten e Corona até rótulos sem álcool. Essa estratégia, aliada à sua capacidade de execução, garante crescimento e liderança, superando desafios como a performance da Copa do Mundo e a imprevisibilidade climática.

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Por muito tempo, o mercado de bebidas atravessou as crises econômicas sem grandes sobressaltos. Nos últimos anos, porém, mudanças no comportamento do consumidor passaram a afetar até categorias consolidadas. Temperaturas mais baixas que o habitual, a redução do consumo de álcool e a procura por opções consideradas mais saudáveis diminuíram o espaço da cerveja em algumas ocasiões. Diante desse cenário, a Ambev procura manter a relevância de suas marcas tradicionais enquanto amplia o portfólio para acompanhar os novos hábitos. “As transformações do mercado estão abrindo espaço para inovação em uma velocidade sem precedentes”, afirma Carlos Lisboa, presidente da companhia campeã do ranking TOP30 na categoria bebidas.

A maior disputa segue no segmento premium. Enquanto a Heineken concentra forças em sua marca principal, a Ambev fragmenta a oferta entre rótulos como Spaten, Corona e Stella Artois. Segundo Gustavo Troyano, analista do banco Itaú BBA, a estratégia ajudou na reconquista da liderança da categoria e na proteção diante da migração para marcas mais baratas. “A Ambev vem ganhando participação no mercado nos últimos trimestres de forma consistente”, diz Troyano.

Nos últimos anos, a companhia vem buscando expandir o chamado portifólio wellness para acompanhar diferentes ocasiões de consumo e estilo de vida. No segundo trimestre deste ano, as vendas de bebidas com esse perfil — sem álcool, sem glúten e com menos calorias — cresceram 60%, ao mesmo tempo que os rótulos sem álcool avançaram 30%. “Percebemos que o consumidor busca experiências diversas, e nossa resposta foi desenvolver um portfólio capaz de dialogar com diferentes estilos de vida e ocasiões”, diz Carla Crippa, vice-presidente de Impacto e Relações Corporativas da Ambev.

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Por outro lado, a empresa continua apostando em ocasiões associadas ao consumo de cerveja. Entre elas esteve a Copa do Mundo, um dos eventos mais importantes para o setor. O torneio, porém, não trouxe o resultado esperado. O horário dos jogos e as temperaturas mais baixas limitaram a 5% o crescimento do volume de cerveja no Brasil no segundo trimestre em relação a igual período de 2025. Ainda assim, a Ambev teve lucro líquido de 3,4 bilhões de reais no mesmo período, alta de 23%. Para Troyano, a capacidade de execução tem feito a diferença: “Administrar dezenas de marcas aumenta a complexidade da operação, mas torna a estratégia mais resistente”.

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Com essas cartas na manga, a Ambev se prepara para lidar com fatores fora de seu controle, como a imprevisibilidade climática. “Temos ativos únicos para fazer isso: um portfólio diverso, marcas relevantes, capacidade de execução, tecnologia e, principalmente, pessoas talentosas e apaixonadas pelo que fazem”, diz Lisboa. Num mercado em transformação, a liderança dependerá de entender bem o que cada consumidor quer beber.

Publicado em VEJA, agosto de 2026, edição VEJA Negócios nº 29