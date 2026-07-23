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Ambev aposta em cerveja com proteína para ampliar mercado de bebidas sem álcool

Nova Spaten Pro reúne 10 gramas de proteína por unidade e chega em meio à busca da indústria por consumidores com hábitos mais saudáveis

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 11h15 | Atualizado em 23 jul 2026, 15h30
Sete garrafas e uma lata de cerveja de diferentes marcas, com gotas de água, sobre uma superfície azul contra um céu azul claro. Da esquerda para a direita: Budweiser 0.0, Corona Cero com uma fatia de limão, Stella Artois Pure Gold, Spaten Pro em lata, Michelob Ultra, Skol Zero e Brahma 0.0
Spaten Pro, sem álcool (Ambev/Divulgação)
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A Ambev anunciou o lançamento da Spaten Pro, cerveja sem álcool que traz um ingrediente pouco comum à categoria: 10 gramas de proteína por unidade. A novidade chega em um momento em que as fabricantes de bebidas buscam atender consumidores cada vez mais preocupados com saúde e bem-estar, além de responder às mudanças de comportamento impulsionadas pelo avanço de medicamentos da classe GLP-1, associados à redução do consumo de álcool.

Desenvolvida no Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) da Ambev, no Rio de Janeiro, a bebida foi criada em parceria com nutricionistas, médicos nutrólogos, engenheiros de alimentos e mestres-cervejeiros. A receita mantém o perfil de uma cerveja puro malte escura, sem álcool, com notas de malte tostado, caramelo, baunilha e cacau.

Segundo Dani Waks, vice-presidente de Marketing da Ambev, o lançamento representa uma nova etapa da estratégia de inovação da companhia. “Como líderes da categoria cervejeira, mostramos mais uma vez que a combinação entre inovação e a tradição das nossas marcas pode impulsionar a evolução do mercado e atender novas demandas dos consumidores”, afirma.

A empresa afirma que a Spaten Pro foi desenvolvida para consumidores que já incluem proteína na alimentação e procuram produtos que acompanhem diferentes momentos da rotina. “A proposta é ampliar as possibilidades de escolha dentro da categoria. A Spaten Pro foi pensada para quem já incorporou a proteína ao dia a dia e busca opções compatíveis com esse estilo de vida”, diz Valdecir Duarte, vice-presidente de Supply da Ambev e mestre-cervejeiro.

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O lançamento passa a integrar o portfólio de “escolhas equilibradas” da Ambev, que reúne produtos como cervejas sem álcool, sem glúten, com menos carboidratos e zero açúcar. Entre elas estão Stella Pure Gold, Michelob Ultra, Corona Cero e Skol Zero Zero.

A Spaten Pro estará disponível para os consumidores a partir de setembro.

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