Ambev abre inscrições para selecionar jovens de diversas áreas

A cervejaria Ambev abriu inscrições para dois programas de recrutamento profissional Os programas procuram funcionários para as áreas comercial, financeira, contabilidade, gente, jurídico, logística, inovação e TI.

O programa Talentos Vendas seleciona líderes para posições de supervisores na área comercial em todo o Brasil. Já o Talentos Solutions busca profissionais npara trabalhar no Centro de Serviços Compartilhados (CSC), em Jaguariúna, interior de São Paulo.

Para se candidatar é preciso ser recém-formado – com até dois anos da conclusão da graduação –, ter inglês fluente e, principalmente, ser apaixonado por cerveja. No caso das vagas do programa Talentos Vendas, o diferencial é a disponibilidade para viagens.

“Buscamos jovens líderes que tenham afinidade com o universo cervejeiro, que gostem de sonhar grande e com capacidade de liderar e inspirar pessoas”, diz Renato Biava, diretor de Gente e Gestão para a área de Vendas da Cervejaria Ambev.

Para participar do processo de seleção é preciso se inscrever no site da empresa até 31 de maio, com início das atividades em agosto. O processo on-line já tem teste de conhecimentos de lógica e inglês. As etapas da seleção presencial inclui dinâmica de grupos, entrevista com líder da unidade regional e entrevista com o diretor da área.