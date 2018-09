Ambev abre inscrições para estágio com remuneração de R$ 1.528

A Ambev abriu neste domingo as inscrições para seu programa de estágio. Estudantes de todo o país podem candidatar-se até o 1º de outubro no site da empresa (clique aqui). A remuneração dos estagiários pode chegar a 1.528 reais, segundo o site Love Mondays, que faz a avaliação de empresas com base no depoimento de funcionários.

Para participar, os jovens devem estar no penúltimo ou último ano da faculdade e possuir inglês intermediário. A empresa oferece vagas em todos os estados do Brasil – serão selecionados estudantes de 195 cursos universitários (confira a lista).

Após a inscrição, os estudantes realizam testes online de lógica, inglês e de aderência à cultura da empresa. Os selecionados nesta fase participam de uma entrevista em vídeo, dinâmica em grupo, vivência e outra entrevista, dessa vez individual. A vivência é uma simulação do ambiente de trabalho.

Ao longo do processo, os alunos são direcionados à área de atuação mais compatível com seu perfil. O estágio tem duração de até dois anos – os aprovados também participam da Liga dos Estagiários, uma organização gerenciada pelos próprios estudantes para promover autonomia, gestão, desenvolvimento e aprendizado.

Além da bolsa-auxílio, a Ambev oferece refeição, vale transporte e possibilidade de efetivação.