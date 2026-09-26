Amazônia tem diferença de até R$ 6,7 bilhões no crédito do Pronaf

A distância entre o peso da agricultura familiar na Amazônia Legal e a fatia de crédito rural que chega à região pode alcançar 6,7 bilhões de reais. Levantamento do Observatório da Amazônia, ligado ao Instituto Amazônia+21, mostra que a região recebeu 8,72 bilhões de reais do Pronaf em 2025, o equivalente a 13,2% dos 65,89 bilhões de reais destinados pelo programa ao país.

A conta, feita a partir de dados do Sicor, do Banco Central, mostra que a participação fica abaixo tanto do peso da região no número de estabelecimentos da agricultura familiar quanto de sua contribuição para a produção do setor. A Amazônia Legal reúne 19,1% dos estabelecimentos familiares do Brasil e responde por cerca de 23,3% do valor da produção nacional da agricultura familiar.

Se a distribuição dos recursos do Pronaf acompanhasse a participação da Amazônia no número de estabelecimentos, a região teria recebido 12,61 bilhões de reais no ano passado — 3,89 bilhões de reais a mais. Se o parâmetro fosse o valor da produção, o volume chegaria a 15,38 bilhões de reais, uma diferença de 6,67 bilhões de reais em relação ao desembolso efetivo.

O Observatório ressalva que os valores não representam uma estimativa de demanda reprimida por crédito. São exercícios para dimensionar a diferença entre o peso da agricultura familiar amazônica e sua participação nos recursos do Pronaf.

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O gargalo não é novo. Segundo o Censo Agropecuário de 2017, do IBGE, base mais recente disponível para medir o universo de agricultores familiares, apenas 21.248 dos 743.865 estabelecimentos da categoria na Amazônia Legal declararam ter acessado o Pronaf — 2,86% do total.