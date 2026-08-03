ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Amazon supera US$ 3 trilhões em valor de mercado pela primeira vez

Avanço da computação em nuvem e demanda por inteligência artificial impulsionam ações da companhia

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 14h42
Silhueta de uma pessoa à esquerda, olhando para o logo da AWS (Amazon Web Services) em laranja e preto, com uma nuvem e o sorriso da Amazon. Uma mão segura um celular à direita
A receita da AWS aumentou 37% em relação ao mesmo período do ano passado e chegou a 42,2 bilhões de dólares. Analistas esperavam aproximadamente 40,5 bilhões de dólares. (Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
Continua após publicidade
Amazon supera US$ 3 trilhões em valor de mercado pela primeira vez Priorizar nos meus resultados Google
Continua após a publicidade

A Amazon ultrapassou pela primeira vez a marca de 3 trilhões de dólares em valor de mercado, o equivalente a cerca de 15,2 trilhões de reais, nesta segunda-feira, 3. As ações da companhia subiam cerca de 5% no início do pregão em Nova York e alcançaram uma máxima histórica.

Com o avanço, a Amazon tornou-se a quinta empresa a atingir esse patamar, depois de Nvidia, Microsoft, Apple e Alphabet, dona do Google. A companhia havia superado os 2 trilhões de dólares em junho de 2024.

A valorização ocorre após a divulgação do balanço do segundo trimestre, marcado pela aceleração da Amazon Web Services (AWS), divisão de computação em nuvem da empresa.

Continua após a publicidade

AWS cresce acima das expectativas

A receita da AWS aumentou 37% em relação ao mesmo período do ano passado e chegou a 42,2 bilhões de dólares. Analistas esperavam aproximadamente 40,5 bilhões de dólares.

Siga

Foi o maior crescimento da unidade em mais de quatro anos. A AWS fornece armazenamento, processamento de dados e infraestrutura para empresas operarem seus sistemas e aplicações de inteligência artificial.

Continua após a publicidade

A receita total da Amazon avançou para 200,6 bilhões de dólares no trimestre, acima dos 196,5 bilhões de dólares esperados pelo mercado. O lucro ajustado ficou em 1,97 dólar por ação, ante projeção de 1,82 dólar.

A demanda por serviços de nuvem e IA reduziu parte das preocupações dos investidores com os gastos elevados da companhia. As ações chegaram a cair quase 18% entre o recorde de maio e a mínima registrada em julho.

Investimentos sobem para US$ 220 bilhões

A Amazon elevou de 200 bilhões para 220 bilhões de dólares sua previsão de investimentos em 2026. Os recursos serão destinados principalmente a centros de dados, chips, inteligência artificial, robótica e infraestrutura tecnológica.

Continua após a publicidade

O presidente-executivo Andy Jassy afirmou que, mesmo com o aumento dos aportes, a empresa ainda não terá capacidade suficiente para atender toda a demanda prevista para 2026. Segundo ele, parte da infraestrutura da AWS para 2027 já está reservada e os pedidos para 2028 também são elevados.

A carteira de contratos ainda não convertidos em receita da AWS subiu de 364 bilhões para 496 bilhões de dólares entre o primeiro e o segundo trimestre, segundo a Reuters.

As ações da Amazon acumulam valorização superior a 20% em 2026.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Amazon
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ESPECIAL ABRIL DAY

Digital Premium

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 24,99/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).