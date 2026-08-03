Amazon supera US$ 3 trilhões em valor de mercado pela primeira vez

A Amazon ultrapassou pela primeira vez a marca de 3 trilhões de dólares em valor de mercado, o equivalente a cerca de 15,2 trilhões de reais, nesta segunda-feira, 3. As ações da companhia subiam cerca de 5% no início do pregão em Nova York e alcançaram uma máxima histórica.

Com o avanço, a Amazon tornou-se a quinta empresa a atingir esse patamar, depois de Nvidia, Microsoft, Apple e Alphabet, dona do Google. A companhia havia superado os 2 trilhões de dólares em junho de 2024.

A valorização ocorre após a divulgação do balanço do segundo trimestre, marcado pela aceleração da Amazon Web Services (AWS), divisão de computação em nuvem da empresa.

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AWS cresce acima das expectativas

A receita da AWS aumentou 37% em relação ao mesmo período do ano passado e chegou a 42,2 bilhões de dólares. Analistas esperavam aproximadamente 40,5 bilhões de dólares.

Foi o maior crescimento da unidade em mais de quatro anos. A AWS fornece armazenamento, processamento de dados e infraestrutura para empresas operarem seus sistemas e aplicações de inteligência artificial.

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A receita total da Amazon avançou para 200,6 bilhões de dólares no trimestre, acima dos 196,5 bilhões de dólares esperados pelo mercado. O lucro ajustado ficou em 1,97 dólar por ação, ante projeção de 1,82 dólar.

A demanda por serviços de nuvem e IA reduziu parte das preocupações dos investidores com os gastos elevados da companhia. As ações chegaram a cair quase 18% entre o recorde de maio e a mínima registrada em julho.

Investimentos sobem para US$ 220 bilhões

A Amazon elevou de 200 bilhões para 220 bilhões de dólares sua previsão de investimentos em 2026. Os recursos serão destinados principalmente a centros de dados, chips, inteligência artificial, robótica e infraestrutura tecnológica.

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O presidente-executivo Andy Jassy afirmou que, mesmo com o aumento dos aportes, a empresa ainda não terá capacidade suficiente para atender toda a demanda prevista para 2026. Segundo ele, parte da infraestrutura da AWS para 2027 já está reservada e os pedidos para 2028 também são elevados.

A carteira de contratos ainda não convertidos em receita da AWS subiu de 364 bilhões para 496 bilhões de dólares entre o primeiro e o segundo trimestre, segundo a Reuters.

As ações da Amazon acumulam valorização superior a 20% em 2026.