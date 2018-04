Amazon, Scania e mais 4 empresas oferecem vagas de estágio; confira

Seis empresas ainda estão recrutando estudantes para seus programas de estágio. Há vagas para todos os cursos de graduação e até mesmo para os jovens que cursam o técnico – a bolsa-auxílio pode chegar a 1.900 reais.

As oportunidades estão espalhadas por todo o país, como em Pernambuco, Londrina, Curitiba, Belford Roxo e Goiânia. Ainda assim, a maioria das vagas é para cidades de São Paulo.

No final deste 1º semestre, as empresas abriram mais de 95 vagas. Confira as oportunidades abertas:

Amazon

A Amazon está com vagas abertas para áreas de negócios, logística, tecnologia e comunicação. As inscrições podem ser realizadas aqui.

Para participar da seleção, o estudante precisa concluir a graduação entre junho de 2019 e junho de 2022. O local de trabalho é em São Paulo, no Shopping JK Iguatemi, Zona Sul de São Paulo.

Aos aprovados, a Amazon oferece vale-transporte, vale-refeição, assistência médica, recesso remunerado, programa de treinamento, possibilidade de efetivação.

Bolsa-auxílio: 1.900 reais

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês avançado

Cursos: marketing, estatística, matemática, contabilidade, ciências atuariais, economia, administração, engenharia (todas), logística, análise e desenvolvimento de sistemas, sistemas de informação, ciência da computação, física, comunicação social

B3

A empresa está recrutando estagiários para seu programa de estágio até o dia 2 de maio. É possível candidatar-se pela internet (clique aqui). Para participar é necessário estar cursando o penúltimo ou último ano da graduação.

Após as inscrições com testes on-line de inglês e resolução de problemas, os estudantes participam de uma entrevista com a área de RH. Na etapa final, há uma entrevista com os gestores.

Para os candidatos que chegarem até a fase final de seleção, mas não forem selecionados, a B3 oferece uma consultoria sobre autoconhecimento e comportamento. Já os aprovados começam a trabalhar em agosto.

A empresa abriu oportunidades para as áreas de administração de risco, data mining, financeiro, inteligência de mercado, jurídico, produtos, projetos e obras e TI (infraestrutura, suporte, homologação).

A empresa oferece assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição, 13ª bolsa-auxílio, vale-transporte, ações de qualidade de vida e subsídio à atividade esportiva.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês avançado

Cursos: não informado

Bayer

A Bayer tem inscrições para seu programa de estágio até o dia 6 de maio. Para inscrever-se, o estudante precisa estar cursando a partir do 3º semestre da graduação – a candidatura pode ser realizada neste link.

Há vagas para onze localidades – Belford Roxo (RJ), Curitiba (PR), Franca (SP), Goiânia (GO), Jaboticabal (SP), Londrina (PR), Paulínia (SP), São Paulo (SP), Rio Verde (GO), Rondonópolis (MT) e Uberlândia (SP).

Os aprovados vão dar início ao estágio em agosto – o contrato tem duração de dois anos. Segundo a empresa, os estudantes ideais são aqueles que “valorizam a inovação e a diversidade”.

Entre os benefícios oferecidos estão a assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte ou ônibus fretado, refeitório (para as vagas em São Paulo) ou vale-refeição (para outros estados), descontos em medicamentos Bayer, short friday e programas de cupons de descontos e acesso ao Clube Bayer (para estagiários de São Paulo e Belford Roxo).

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: 70

Pré-requisitos: inglês intermediário e conhecimento no pacote office

Cursos: administração, agronomia, bioquímica, ciências biológicas, ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social, direito, engenharias, farmácia, marketing, medicina veterinária, psicologia, química, dentre outros cursos correlatos

Dow

A Dow está selecionando estagiários com formação prevista para dezembro de 2019 até junho de 2020. As inscrições podem ser realizadas neste link até o dia 12 de maio.

Os estudantes selecionados receberão vale-transporte, refeição no local, assistência médica, seguro de vida, recesso remunerado, programa de treinamento e possibilidade de efetivação.

Há vagas para São Paulo, Jacareí (SP), Guarujá (SP), Santos Dumont (MG) e Breu Branco (PA).

Bolsa-auxílio: de 1.300 reais a 1.700 reais

Vagas: 25

Pré-requisitos: inglês avançado

Cursos: engenharias (especialmente química), administração, economia, contabilidade, publicidade, psicologia, comunicação e química

Jeep

As inscrições para o programa de estágio da Jeep estão abertas até o dia 6 de maio e a candidatura deve ser feita por meio do site da empresa– podem participar estudantes com conclusão prevista entre junho de 2019 e dezembro de 2020.

A empresa oferece vagas em três cidades de Pernambuco: Goiana, Jaboatão e na capital Recife.

O processo seletivo tem seis fases: game online, dinâmicas em grupo, uma visita ao Polo Automotivo Jeep e três fases de entrevistas com gestores das áreas escolhidas pelos estudantes. O resultado final será divulgado em junho.

Segundo a Jeep, o inglês será considerado um diferencial na escolha do estagiário, mas não é obrigatório.

No final do estágio, todos os estudantes passam a fazer parte do banco de talentos para outras oportunidades. Os contratados têm direito a alimentação, transporte, seguro de vida e desconto na compra de carro (após um ano de estágio).

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: disponibilidade para atuar em qualquer uma das vagas

Cursos: administração, ciência da computação, contabilidade, direito, engenharia de automação, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, engenharia de meio ambiente, engenharia de produção, engenharia química, engenharia de sistemas, engenharia de software, enfermagem, jornalismo, logística, psicologia, publicidade e propaganda, relações públicas, sistemas da informação e serviço social