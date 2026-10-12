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Amazon negocia aquisição de startup de IA por US$ 7 bilhões

Informação foi publicada inicialmente pelo The Wall Street Journal. Procurada por VEJA Negócios, a Amazon não retornou sobre o assunto

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 09h39
Fachada de um prédio branco com o logotipo da Amazon em letras escuras e um sorriso amarelo abaixo, com arbustos verdes na parte inferior
Criada em 2023, a startup tem sede em San Francisco, nos Estados Unidos (Charles-McClintock Wilson/NurPhoto/Getty Images)
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A Amazon está em conversas para comprar a Decart, empresa especializada em inteligência artificial, em uma operação estimada em 7 bilhões de dólares (cerca de 35 bilhões de reais). A informação foi publicada pelo jornal americano The Wall Street Journal. Procurada por VEJA Negócios, a Amazon não retornou sobre o assunto.

Criada em 2023, a startup tem sede em San Francisco, nos Estados Unidos, e foi fundada pelos engenheiros israelenses Dean e Orian Leitersdorf, que são irmãos, e Moshe Shalev. Em 2026, a companhia alcançou uma avaliação de mercado de aproximadamente 4 bilhões de dólares, depois de receber 300 milhões de dólares em uma rodada de investimentos.

A Decart trabalha com ferramentas de inteligência artificial voltadas à produção de conteúdos digitais. Entre elas está o Lucy, modelo que permite modificar vídeos em tempo real e que contou com aportes da Nvidia. A startup também desenvolveu o Oasis, sistema capaz de criar cenários virtuais, incluindo paisagens de florestas e desertos cortadas por estradas.

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O interesse da Amazon pela empresa ocorre em meio aos investimentos da gigante americana em tecnologias próprias para inteligência artificial. Em 2025, a Amazon Web Services (AWS), braço de computação em nuvem do grupo, permitiu que a Decart utilizasse antecipadamente o chip Trainium3, segundo o Wall Street Journal. O acesso foi concedido após representantes das duas companhias se reunirem.

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O processador foi desenvolvido pela própria Amazon para executar tarefas de inteligência artificial e reduzir a dependência de fornecedores como a Nvidia, que lidera o mercado de chips utilizados no treinamento e na operação de modelos de IA.

A possível aquisição da Decart faz parte de uma estratégia mais ampla de expansão por meio de compras de empresas de tecnologia e entretenimento. Em 2021, a Amazon desembolsou 8,45 bilhões de dólares (cerca de 42 bilhões de reais) para adquirir a MGM, estúdio responsável por franquias cinematográficas como James Bond e Rocky.

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Mais recentemente, neste ano, a companhia anunciou a aquisição da Globalstar por 11,6 bilhões de dólares (aproximadamente 57,83 bilhões de reais). O grupo atua no segmento de comunicação por satélite e concorre com a Starlink, serviço ligado ao empresário Elon Musk.

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