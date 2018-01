Amazon inaugura loja sem caixa registradora nos EUA

A Amazon inaugurou nesta segunda-feira sua primeira loja sem caixa registradora em Seattle, nos Estados Unidos. Chamado de Amazon Go, o novo formato vende itens de supermercado e permite que os clientes peguem os produtos e saiam sem enfrentar filas.

Para entrar na loja, é preciso ter o aplicativo Amazon Go instalado no smartphone. Após fazer o login, o usuário pode utilizar um código QR para identificar-se e ter acesso liberado na catraca.

A tecnologia Just Walk Out (apenas saia, em tradução livre) detecta automaticamente quando produtos são retirados ou devolvidos a prateleira e quem está fazendo a compra – os itens escolhidos pelo cliente são adicionados a um carrinho de compras no aplicativo, a cobrança será feita diretamente na conta da Amazon do usuário.

Quando pegar os produtos que precisa, o consumidor pode ir embora – sem passar por caixas registradores.

A loja da Amazon Go tem 167 metros quadrados e tem produtos básicos, como pão e leite, entre outros itens de marcas tradicionais e artesanais.

Ainda que não tenha caixas, a unidade conta com funcionários para arrumar as prateleiras, ajudar os clientes e também para trabalhar dentro da cozinha – a loja serve kits de refeições prontas.

A tecnologia estava em fase de testes durante 2017 – para identificar possíveis problemas como a devolução de itens na prateleira errada. O teste foi realizado com os próprios funcionários da Amazon.

Questionada sobre abertura de lojas similares no Brasil, a Amazon informou que não comenta sobre planos futuros.

No Brasil, o Pão de Açúcar criou uma alternativa para que os clientes evitem filas. Com o aplicativo Pão de Açúcar Mais, o consumidor pode agendar o horário em que passará no caixa. Dessa forma, não é preciso esperar para pagar as compras.