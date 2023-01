Amazon faz nova rodada de demissões e cortará 18 mil empregos

Jassy disse que o anúncio foi adiantado após a informação ser vazada. “Normalmente, esperamos para comunicar sobre esses resultados até que possamos falar com as pessoas diretamente afetadas. No entanto, como um de nossos colegas vazou essa informação externamente, decidimos que era melhor compartilhar essa notícia antes para que você pudesse ouvir os detalhes diretamente de mim”. Os desligamentos devem ser efetivados nas próximas semanas.

Esse será o segundo corte em menos de três meses feitos pela gigante do comércio eletrônico. Em novembro, cerca de 10 mil trabalhadores da empresa foram desligados, boa parte do setor de livros e dispositivos, como o Echo. No ano passado, a Amazon indicou desaceleração no crescimento no fim de ano, tradicionalmente o melhor momento para o varejo em número de vendas. A empresa disse, na ocasião, que consumidores e empresas tinham menos dinheiro para gastar devido à inflação. A inflação alta, os juros pressionados e a queda da demanda do comércio online após a fase mais crítica da pandemia de Covid-19 impactou o negócio. Em 2022, a Amazon teve queda de 40% em valor de mercado.