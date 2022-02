Amazon dobra salário e paga até R$ 1,8 milhão por ano

A Amazon irá mais do que dobrar o teto do salário que paga a seus funcionários em todo o mundo. O pagamento-base máximo passa de 160.000 dólares para 350.000 dólares por ano, equivalente a 1,8 milhão de reais. Segundo a empresa, em comunicado a seus funcionários, o movimento ocorre para tentar reter profissionais devido ao “mercado de trabalho particularmente competitivo”.

“Ao fazer uma análise completa de várias opções, pesando a economia de nosso negócio e a necessidade de permanecermos competitivos para atrair e reter os melhores talentos, decidimos fazer aumentos significativamente maiores em nosso níveis de remuneração do que em um ano típico”, disse a empresa em um memorando divulgado pela Bloomberg. A empresa não divulgou entretanto quantas pessoas serão beneficiadas pelo aumento.

A estratégia é tentar alinhar sua remuneração com outras gigantes de tecnologia. A estratégia anterior da empresa era bonificar funcionários com prêmios de ações, apostando que pode atrair trabalhadores para assumir cargos, mesmo que o salário base seja baixo. Mas com a perda de performance dos papéis em 2021 — subindo 2,4%, enquanto o S&P 500 saltou 27% — a estratégia perdeu seu apelo e a empresa decidiu subir salários. De acordo com a Bloomberg, no ano passado, a empresa perdeu cerca de 50 vice-presidentes de áreas. As opções de ações e bônus em dinheiro a cada dois anos continuam a fazer parte da política da companhia mesmo com o aumento.