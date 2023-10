Amazon começa a entregar medicamentos pelo céu nos EUA

A Amazon começará a entregar medicamentos pelos céus nos Estados Unidos. O local escolhido para o início da operação é a cidade de College Station, no Texas. Segundo anúncio feito pela big tech nesta quarta-feira, 18 de outubro, a empresa afirmou que a entrega dos medicamentos com prescrição médica serão feitos 60 minutos após o pedido.

Nesta modalidade, há 500 remédios disponíveis para a entrega, como tratamentos para comuns, incluindo gripe, asma e pneumonia. O serviço é da Amazon Pharmacy, divisão que não está disponível no Brasil.

Os drones da Amazon voam a uma altitude de 40 a 120 metros – um espaço aéreo com obstáculos mínimos. A tecnologia integrada de detecção e prevenção do drone usa sensores e câmeras para navegar em torno de pessoas, animais de estimação e linhas de energia. Ao chegar na casa do cliente, o drone desce lenta e seguramente acima de um marcador de entrega. Os clientes retiram os pacotes sem qualquer interação com o drone.

A Amazon tem autorização de entrega de drones a obter um certificado de transportadora aérea da agência americana de aviação. Os drones da Amazon entregaram com segurança centenas de utensílios domésticos em College Station desde dezembro de 2022.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga