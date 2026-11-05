A principal estratégia da Amazon para aumentar vendas na Black Friday

A principal aposta da Amazon para impulsionar as vendas na Black Friday deste ano é na sua rede de criadores de conteúdo. A companhia já acumulou mais de 1 bilhão de reais em investimentos na creator economy no Brasil desde 2020 e planeja mais do que dobrar o investimento anual no segmento até 2027, na comparação com 2025.

Como parte da estratégia, a varejista promoveu nesta quarta-feira, 4, na cidade de São Paulo, o Creators Lab de Black Friday, evento em que influenciadores tiveram acesso antecipado a produtos e ofertas para preparar conteúdos antes da divulgação ao público geral. “Nossos criadores construíram credibilidade com sua audiência ao longo dos anos. Então, damos 100% de autonomia na produção de conteúdo, porque eles sabem o que funciona melhor para o público”, afirma Camila Nunes, CMO da Amazon Brasil, em entrevista a Veja Negócios.

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A campanha começou na última terça-feira, 3, e terá duração de 30 dias, com novas ofertas diariamente, descontos de até 80% em produtos selecionados, milhões de reais em cupons e parcelamento em até 21 vezes sem juros no cartão de crédito Amazon em determinados itens. Nunes ressalta que esta será a maior Black Friday da empresa, tanto em volume de ofertas quanto em investimentos em marketing e logística, mas ainda não há projeções de vendas.

A operação também inclui promoções no Amazon Now, serviço de entregas ultrarrápidas que promete levar produtos aos consumidores em até 15 minutos nas localidades atendidas. Em São Paulo, alguns produtos também podem chegar em até quatro horas. A ampliação das entregas rápidas, assim, é outra estratégia da varejista para o período.

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Quanto aos preços promocionais, a preparação começa há tempos antes da data oficial. As equipes comerciais negociam com marcas fornecedoras e vendedores parceiros do marketplace os produtos e os valores que entrarão em oferta. “Temos ferramentas automáticas de precificação”, explica Nunes.“Na prática, o que acontece são meses de negociação para garantirmos uma quantidade de ofertas muito ampla, de todas as categorias, de várias faixas de preços atrativos.”

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Segundo a executiva, os itens identificados com a etiqueta “Oferta Black Friday” passam por uma validação sistêmica para assegurar que tenham o menor preço praticado nos 60 dias anteriores.

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No programa de influenciadores, criadores elegíveis do Instagram, YouTube e Facebook podem montar páginas personalizadas no sire oficial da Amazon e receber comissões pelas vendas geradas a partir de suas recomendações. A empresa também ampliou as integrações com redes sociais, incluindo ferramentas para facilitar a divulgação de produtos no Pinterest, no Facebook e no YouTube Shopping.