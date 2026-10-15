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Amazon amplia aposta em beleza com chegada de duas grandes varejistas

Beleza na Web e Época Cosméticos passam a integrar plataforma em meio ao crescimento de 40% nas vendas da categoria, acima da média do setor

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 10h57
Amazon
Sede da Amazon em Munique, na Alemanha - 28/10/2025 (Peter Kneffel/picture alliance via/Getty Images)
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Amazon amplia aposta em beleza com chegada de duas grandes varejistas Priorize VEJA no Google

A Amazon está reforçando sua atuação no mercado brasileiro de beleza com a chegada de duas grandes varejistas especializadas à sua plataforma: Beleza na Web e Época Cosméticos. A parceria amplia a oferta de produtos de maquiagem, perfumaria, dermocosméticos e cuidados pessoais em um momento de crescimento acelerado da categoria dentro da companhia. No acumulado deste ano, o portfólio de beleza da Amazon Brasil aumentou mais de 45%, enquanto as vendas avançaram cerca de 40% em comparação com o mesmo período de 2025.

O desempenho coloca a categoria entre as frentes de expansão da varejista no país. Segundo a empresa, o ritmo de crescimento das vendas de beleza na plataforma é até cinco vezes superior à média do setor, tomando como referência dados da Euromonitor International. A companhia, entretanto, não divulgou o faturamento da divisão nem a participação desses produtos em suas vendas totais.

A entrada das duas varejistas também reforça a estratégia da Amazon de ampliar seu catálogo por meio de parceiros especializados, em vez de depender exclusivamente de produtos comercializados diretamente pela companhia. Com isso, a plataforma busca atrair consumidores interessados em marcas nacionais e importadas e aumentar sua presença em um segmento marcado pela concorrência entre lojas especializadas, redes de farmácias e marketplaces.

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Beleza ganha espaço na estratégia da Amazon

A ampliação do sortimento ocorre em um mercado no qual a variedade de marcas e a disponibilidade dos produtos são fatores importantes na decisão de compra. Ao incorporar a Beleza na Web e a Época Cosméticos, a Amazon passa a reunir mais opções de diferentes faixas de preço e categorias em um único ambiente de compras.

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A estratégia também permite que as varejistas especializadas ampliem sua exposição ao público que já utiliza a plataforma para adquirir outros tipos de produtos. Para a Amazon, a presença dessas empresas representa uma oportunidade de fortalecer sua posição no comércio eletrônico de beleza, segmento em que consumidores frequentemente procuram itens específicos de marcas e linhas de tratamento. “A presença da Beleza na Web e da Época Cosméticos na nossa loja é mais um exemplo de como estamos construindo uma seleção de beleza cada vez mais completa para nossos clientes. Nosso objetivo é que qualquer consumidor brasileiro tenha acesso às mesmas marcas e produtos, seja em São Paulo ou no interior do Amazonas”, afirma Mônica Faria, líder de Saúde e Beleza na Amazon Brasil.

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A combinação entre novos parceiros comerciais, expansão do catálogo e distribuição nacional faz parte da estratégia da Amazon para conquistar espaço no mercado brasileiro de beleza. Com vendas crescendo em ritmo superior ao indicado pela média setorial, a categoria se consolida como uma das apostas da companhia para ampliar a frequência de compras e atrair consumidores à plataforma.

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