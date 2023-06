Alterações no arcabouço no Senado criam tensão com relator na Câmara

O arcabouço fiscal deve ser votado no Senado até quarta-feira, 21, com a retirada do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) e do FCDF (Fundo Constitucional do Distrito Federal) do limite de gastos. A decisão foi tomada nesta terça-feira, 20, em reunião entre o relator da matéria no Senado, Omar Aziz (PP-AM), e o deputado Cláudio Cajado (PP-BA), relator do texto na Câmara. A decisão de retirar os dois fundos do arcabouço, no entanto, não agradou Cajado: “Qual o critério? Não tem. Foi uma questão política”, disparou.

O deputado defende que a retirada do Fundeb (40 bilhões de reais) e do FCDF (23,6 bilhões de reais) representaria uma redução de 5 bilhões de reais do teto do Orçamento do Executivo para 2024, além dos 4,7 bilhões de reais de aumento adicional em cascata do Fundeb. “Vai fazer despesas, não ajudará no resultado primário nem na inflação. Não vejo razão técnica para dizer que prejudica as outras despesas”, afirma.

Com a posição de Aziz, Cajado pediu ao menos que mantivesse a arrecadação do Fundo Constitucional em 2% e que o mantivesse dentro da base, para ajudar no crescimento da despesa. “Ele tirou tudo”, lamenta. “Não vou fazer disso um cavalo de batalha, não é como se o Senado não pudesse promover alterações. Mas a Câmara não vai querer voltar o Fundeb para ficar de ruinzinha. A narrativa está errada”, completa.

Aprovado pela Câmara, o projeto de lei complementar ainda depende do aval da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) para ir ao plenário do Senado. Antes da votação, a CAE fará uma audiência pública para debater o texto a pedido do líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN). Se o texto for aprovado com as alterações promovidas por Marinho, o texto volta para a Câmara dos Deputados.

O arcabouço fiscal prevê duas regras principais: uma de resultado primário, que prevê zerar o déficit público no próximo ano e também limita o aumento das despesas a 70% do ganho real da receita no ano anterior — ou 50% em caso de descumprimento da meta de resultado primário — não podendo ser inferior a 0,6% ou superior a 2,5%. Hoje, o orçamento federal só tem crescimento nominal (pela inflação). Caso haja o descumprimento, serão acionados também gatilhos, como a proibição da criação de cargos, alteração de estruturas de carreiras, novas despesas obrigatórias ou ampliação de incentivos fiscais.