Alta na Selic inverte trajetória do Ibovespa e dólar recua abaixo de R$ 6

O dólar recua e é negociado abaixo de R$ 6 após o Copom elevar a taxa de juros em 1 ponto percentual, levando a Selic para 12,25%. A moeda americana registrava queda de 0,81%, cotada a R$ 5,90, às 10h40.

O Ibovespa, que encerrou o pregão anterior em alta, inverte a tendência nesta quinta-feira, recuando para 127,8 mil pontos. A queda reflete a decisão do Copom, que anunciou a maior alta de juros do governo Lula. O comunicado do comitê foi mais rígido do que o esperado, sugerindo novas elevações nos próximos meses e alimentando apostas de que a Selic pode chegar a 14,25% no próximo ano. Juros elevados tendem a reduzir a liquidez de ativos de risco, como as ações, e aumentam o custo de endividamento das empresas ao encarecer o crédito.

No cenário local, os investidores também acompanham a tramitação do pacote de ajuste fiscal e do primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária, que deve ser votado em plenário ainda nesta quinta-feira. A saúde do presidente Lula também permanece no radar.

No exterior, as bolsas americanas e europeias operam em alta. Na Europa, os investidores reagiram ao corte de juros do Banco Central Europeu (BCE), que reduziu a taxa em 0,25 ponto percentual, em linha com as expectativas do mercado. A medida indica que a inflação está perdendo força no bloco, o que favorece a recuperação econômica.

