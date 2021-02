Alta em pedidos de auxílio desemprego nos EUA indica desafio da retomada

Os pedidos de auxílio desemprego nos Estados Unidos na semana encerrada no dia 13 de fevereiro aumentaram pela segunda semana consecutiva. Os dados divulgados na manhã desta quinta-feira, 18, pelo Departamento de Trabalho dos EUA são os mais altos em um mês e indicam uma desaceleração da recuperação econômica mesmo com o avanço das vacinas contra a Covid-19 no país.

De acordo com o relatório, foram 861 mil solicitações do benefício, 68 mil a mais que na semana anterior. Assim como a última divulgação, o número veio muito acima das expectativas dos analistas do mercado, que estimavam 96 mil pedidos a menos que o apresentado.

O dado derrubou as bolsas americanas no início da manhã e fez o dólar perder força ante moedas internacionais como o euro. O índice DXY caía 0,30%, quase 30 centavos após a divulgação dos auxílios. “O dólar subiu 4 centavos mas continuamos na expectativa de que se mantenha em 5,35 e 5,45 reais”, diz o economista Leandro Araújo, diretor de serviços financeiros da IB Consulting.

O número apresentado hoje passa longe do auge da pandemia, quando 6,8 milhões de americanos tiveram de recorrer ao benefício governamental. Ainda assim, o patamar atual é bastante superior ao cenário pré-Covid-19, que girava em torno de 210 mil pedidos em um momento em que os Estados Unidos gozavam o pleno emprego. Isto indica que os estímulos monetários e juros reais negativos estabelecidos pelo Federal Reserve, o banco central americano, continuarão por um bom tempo, afinal o emprego é uma das principais preocupações de Jerome Powell, presidente da instituição.

Esta também é uma bandeira importante do novo presidente democrata, Joe Biden. A recuperação da economia dos Estados Unidos e, consequentemente, a criação de empregos passa pela aprovação do tão esperado pacote de estímulos 1,9 trilhão de dólares, que está em negociação no Senado. O mercado financeiro aguarda ansioso pelo benefício que injetará mais dinheiro na economia em forma de auxílio direto a população, o que certamente impulsionará o consumo no país.