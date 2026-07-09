Alta do petróleo faz governo adiar fim do subsídio à gasolina

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que adiou para a próxima semana a decisão sobre o fim do subsídio à gasolina. A declaração foi feita em entrevista à Rádio Gaúcha Atualidade na manhã desta quinta-feira, 9.

Segundo o ministro, o adiamento ocorreu após os preços do petróleo subirem cerca de 5% no mercado internacional, em reação à retomada dos ataques dos Estados Unidos contra o Irã. A escalada interrompeu a trégua que havia reduzido as tensões e contribuído para a estabilização das cotações da commodity.

“Essa semana eu ia anunciar a retirada do subsídio da gasolina. Vou analisar a retirada na próxima semana, porque o preço da gasolina já está com um impacto diferente do que eu estava prevendo”, afirmou Durigan.

Em maio, o governo anunciou um subsídio para a gasolina importada e produzida no Brasil. A medida foi criada para conter os efeitos da alta do petróleo provocada pelo conflito entre Estados Unidos e Irã e tinha duração inicial prevista de dois meses. O benefício corresponde a 44 centavos por litro.