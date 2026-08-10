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Alta de imposto, gasto e dívida pública estão entre últimas preocupações dos brasileiros, mostra BTG/Nexus

A lista de principais problemas indicados pelos eleitores é liderada por segurança, saúde e corrupção

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 13h20 | Atualizado em 10 ago 2026, 13h29
Vista área da Esplanada dos Ministérios
Vista área da Esplanada dos Ministérios  (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
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Os economistas e especialistas em contas públicas batem na mesma tecla diariamente: a situação das contas públicas brasileiras é calamitosa e um dos principais problemas do país atualmente, já que, na atual situação de desequilíbrio, o governo não tem mais dinheiro para gastar com novos programas , fica refém dos juros altos que é obrigado a pagar ao mercado para financiar a sua dívida descontrolada e tem que arcar com uma conta trilionária em juros.

Ainda assim, nenhuma das questões relacionadas à situação fiscal está entre as grandes preocupações dos brasileiros, conforme mostrou a nova pesquisa eleitoral BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 10, com as intenções de voto aos candidatos à Presidência. Não à toa, as propostas das campanhas para a economia são ainda muito vagas e a avaliação de especialistas é que a discussão sobre as soluções para resolver o problema fiscal sequer deve aparecer no debate – justamente porque não dá, ou até mesmo espanta voto, conforme mostra a reportagem de capa da edição desta semana da revista VEJA.

Entre as várias questões feitas aos entrevistados, o BTG/Nexus perguntou quais eles consideram ser os principais problemas da atualidade no Brasil, dentre 16 opções. As respostas relacionadas à gestão das contas públicas – os impostos, as despesas e a dívida pública – aparecem apenas da décima colocação para trás (veja a lista completa ao fim).

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O aumento de impostos – que foi um dos pilares da gestão do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e elevou a carga tributária a novos recordes – é o primeiro deles e aparece apenas na décima posição, indicado por 7% dos eleitores como o principal problema do Brasil. Com 4% das respostas, as despesas públicas vêm na sequência, na 11a colocação, enquanto a dívida pública, que é uma das mais altas do mundo emergente, tem apenas 2% e aparece em 13o.

A lista é liderada por segurança, seguida de saúde, corrupção e educação. O ranking leva em consideração a soma daqueles que indicaram cada elemento como o primeiro ou o segundo principal problema do país atualmente.

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Veja a lista completa:

Gráfico de barras horizontais mostrando os principais problemas do Brasil. Segurança pública lidera com 35%, seguida por saúde pública (29%), corrupção (19%) e educação (19%)
Pesquisa BTG/Nexus perguntou aos eleitores quais são os principais problemas do Brasil (10/08/2026) (BTG/Nexus/Reprodução)
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dívida pública
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