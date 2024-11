Alta da Selic e corte de juros do Fed puxam mercados no ‘day after’ Trump

Depois de subidas extraordinárias nas bolsas, como registradas ontem em Wall Street, a tendência é de algum ajuste nos mercados nesta quinta. Os investidores, porém, decidiram ignorar esse princípio e se preparam para um novo dia de alta nas bolsas americanas.

O provável aumento vai além do resultado da eleição. O Fed divulga hoje sua nova taxa de juros com o esperado corte de 0,25 ponto percentual, o que levaria a “Selic” americana para a faixa entre 4,50% e 4,75% ao ano, no segundo corte desde o período pandêmico.

A decisão é dada como certa por 98,9% dos investidores, de acordo com a ferramenta FedWatch. O suspense fica para a entrevista que Jerome Powell concede após o anúncio. É que, com a eleição de Trump, cresceram as apostas de aumento de gastos nos EUA, o que levaria a juros mais elevados.

Acontece que Powell já comandava o BC americano quando Trump foi presidente. E o magnata atacou sucessivas vezes o Chairman do Fed por suas subidas em taxas de juros.

Na Europa, as bolsas também avançam, com destaque para a Alemanha, onde o índice Dax sobe mais de 1%. Quando já era noite em Berlim, o chanceler Olaf Scholz demitiu o ministro das Finanças, Christian Lindner, pondo fim à coalizão que governa o país desde 2021. A gota d’água foi a disputa em torno do Orçamento de 2025. SPD e Verdes, os outros dois partidos do governo, querem elevar gastos para apoiar a economia alemã, enquanto o FDP de Lindner recusava qualquer medida expansionista. Apesar de coligados, os partidos vinham divergindo em público sobre como governar a Alemanha. Para além das incertezas políticas causadas pela demissão do ministro, que podem resultar em eleições antecipadas, há o sentimento de que pelo menos esta crise terminou.

Já o Brasil espera a divulgação dos cortes de gastos do governo enquanto repercute a decisão do Copom de elevar a Selic em 0,50 ponto. No comunicado, o Copom justificou a subida sólida da taxa de juros por desancoragem das expectativas. Em português, isso significa que mais gente acredita que a inflação vai subir. Mesmo que as evidências apontem o contrário, a mera possibilidade tende a levar ao aumento.

Nesta manhã, Lula e Haddad se reúnem para provavelmente fechar o anúncio, aguardado há semanas pelo mercado. Enquanto a divulgação não vem, o EWZ opera estável no pré-mercado em Nova York. E, para fechar a agenda abarrotada, há ainda uma bateria de balanços importantes de companhias brasileiras, como a Petrobras.

Agenda do dia

9h: BC divulga captação da poupança em outubro

9h: Reino Unido publica decisão sobre juros

9h30: Fernando Haddad reúne-se com Lula para definir corte de gastos

10h30: EUA divulgam pedidos semanais de auxílio-desemprego

14h: Tesouro anuncia resultado primário do governo central em setembro

16h: Fed divulga decisão de política monetária; Powell fala às 16h30

Balanços

Antes da abertura: Bombardier

Após o fechamento: Petrobras, Alpargatas, Assaí, Caixa Seguridade, Cogna, CPFL Energia, Energisa, Fleury, Lojas Renner, LWSA, Magazine Luiza, Petroreconcavo, Rumo, Yduqs

