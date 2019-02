Alshop prevê alta de 8% nas vendas para Dia das Mães

Por AE

São Paulo – A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) prevê aumento de 8% nas vendas para o Dia das Mães em comparação com a mesma data no ano passado. A comemoração será no domingo. A data é o segundo melhor evento do ano para o varejo, atrás apenas do Natal.

“A expectativa retrata o impacto do varejo dentro do mercado interno brasileiro, em razão de uma situação econômica um pouco menos expressiva do que no ano passado”, avalia, em nota, o presidente da Alshop, Nabil Sahyoun.

De acordo com sondagem da Alshop, shoppings e comerciantes intensificaram estratégias para manter ativo o interesse dos consumidores, seja por meio de ações agressivas de marketing nos principais veículos de comunicação, ou ainda com o lançamento de produtos e outras promoções.

“Grande parte do sucesso do varejo nacional deve-se às mulheres. Os lojistas, conscientes do poder de compra deste público, utilizam-se de diversas ferramentas de incentivo, tornando ainda mais dinâmico o dia-a-dia dos centros de compras e dos que ali atuam”, acredita Sahyoun.

Entre os itens mais procurados nas lojas durante as compras de Dia das Mães estão: artigos para o lar e objetos de decoração; CDs e DVDs; bijuterias e acessórios; roupas e sapatos; além de perfumaria e cosméticos. Tevês de LCD e LED, celulares de última geração e tablets também figuram na preferência das mães.

Temporários

No que diz respeito às contratações de mão-de-obra temporária, enquanto algumas empresas buscarão novos profissionais para atender ao crescimento da demanda de consumidores na data, outros aproveitarão os trabalhadores que atuaram em datas anteriores, como a Páscoa, Carnaval e Natal.

Segundo a Alshop, no fim de semana dos dias 11, 12 e 13 de maio, mais de 50 milhões de pessoas deverão circular pelos shoppings de todo o Brasil.