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Economia

Alphabet entra no Dow Jones e reforça domínio das gigantes de tecnologia

Controladora do Google substitui a Verizon na carteira do principal indicador da Bolsa de Nova York

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 19h58 | Atualizado em 29 jun 2026, 20h00
Homens em ambiente de bolsa de valores. Um homem de camisa azul e fones de ouvido usa um tablet, outro de camisa clara e óculos olha para cima, e um terceiro de camisa escura com bandeira americana no braço esquerdo observa telas. Monitores exibem gráficos e dados financeiros. Um banner do NYSE está ao fundo. Um aviso de Disinfecting Wipes está visível
Investidores circulam pelo pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), nos Estados Unidos (Getty/Getty Images)
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Alphabet entra no Dow Jones e reforça domínio das gigantes de tecnologia Priorize VEJA no Google

A Alphabet, controladora do Google, passou a integrar nesta segunda-feira (29) o Dow Jones Industrial Average, um dos principais índices da Bolsa de Nova York, substituindo a operadora de telecomunicações Verizon.

A mudança amplia a participação das empresas de tecnologia no tradicional indicador do mercado acionário dos Estados Unidos.

A entrada da Alphabet reflete o crescimento da influência das empresas de inteligência artificial e serviços digitais sobre a economia americana, em um momento em que o setor lidera os ganhos em Wall Street e concentra parte significativa do valor de mercado das companhias listadas.

Índice acompanha transformação da economia

Criado em 1896, o Dow Jones reúne apenas 30 empresas consideradas representativas da economia dos Estados Unidos. Embora seja menor que índices como o S&P 500, sua composição costuma ser vista como um retrato da evolução dos setores mais relevantes do mercado.

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A inclusão da Alphabet representa mais um passo na modernização da carteira, que nos últimos anos passou a incorporar empresas ligadas à economia digital em substituição a companhias de setores tradicionais.

A Verizon deixa o índice após anos de desempenho inferior ao das gigantes de tecnologia, em meio ao crescimento mais lento do setor de telecomunicações.

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Inteligência artificial impulsiona ações

A Alphabet atravessa um período de forte valorização impulsionada pelos investimentos em inteligência artificial.

A empresa intensificou a disputa com concorrentes como Microsoft, OpenAI e Meta ao expandir o uso do modelo Gemini em seus produtos e serviços, além de ampliar a oferta de soluções de IA para empresas por meio do Google Cloud.

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A corrida pela inteligência artificial tem elevado os investimentos das grandes empresas de tecnologia em chips, data centers e infraestrutura computacional, ao mesmo tempo em que impulsiona receitas e valor de mercado.

Entrada pode aumentar demanda pelas ações

A inclusão no Dow Jones costuma gerar impacto adicional sobre os papéis das empresas selecionadas.

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Isso ocorre porque fundos de investimento e ETFs que replicam o desempenho do índice precisam ajustar suas carteiras para refletir a nova composição, comprando ações da Alphabet e vendendo os papéis da Verizon.

Embora o efeito financeiro normalmente seja limitado no longo prazo, a mudança tende a elevar a liquidez e a visibilidade da empresa entre investidores.

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Big Techs consolidam protagonismo

Com a entrada da Alphabet, o setor de tecnologia reforça sua presença em um índice historicamente dominado por empresas industriais, financeiras e de consumo.

A companhia passa a integrar um grupo que já inclui outras gigantes do setor, como Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia e Salesforce, evidenciando a mudança no perfil da economia americana nas últimas décadas.

O movimento acompanha a crescente concentração de valor de mercado nas chamadas Big Techs, que lideram os investimentos em inteligência artificial e respondem por parcela significativa dos ganhos recentes das bolsas dos Estados Unidos.

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