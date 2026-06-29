Alphabet entra no Dow Jones e reforça domínio das gigantes de tecnologia

A Alphabet, controladora do Google, passou a integrar nesta segunda-feira (29) o Dow Jones Industrial Average, um dos principais índices da Bolsa de Nova York, substituindo a operadora de telecomunicações Verizon.

A mudança amplia a participação das empresas de tecnologia no tradicional indicador do mercado acionário dos Estados Unidos.

A entrada da Alphabet reflete o crescimento da influência das empresas de inteligência artificial e serviços digitais sobre a economia americana, em um momento em que o setor lidera os ganhos em Wall Street e concentra parte significativa do valor de mercado das companhias listadas.

Índice acompanha transformação da economia

Criado em 1896, o Dow Jones reúne apenas 30 empresas consideradas representativas da economia dos Estados Unidos. Embora seja menor que índices como o S&P 500, sua composição costuma ser vista como um retrato da evolução dos setores mais relevantes do mercado.

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A inclusão da Alphabet representa mais um passo na modernização da carteira, que nos últimos anos passou a incorporar empresas ligadas à economia digital em substituição a companhias de setores tradicionais.

A Verizon deixa o índice após anos de desempenho inferior ao das gigantes de tecnologia, em meio ao crescimento mais lento do setor de telecomunicações.

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Inteligência artificial impulsiona ações

A Alphabet atravessa um período de forte valorização impulsionada pelos investimentos em inteligência artificial.

A empresa intensificou a disputa com concorrentes como Microsoft, OpenAI e Meta ao expandir o uso do modelo Gemini em seus produtos e serviços, além de ampliar a oferta de soluções de IA para empresas por meio do Google Cloud.

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A corrida pela inteligência artificial tem elevado os investimentos das grandes empresas de tecnologia em chips, data centers e infraestrutura computacional, ao mesmo tempo em que impulsiona receitas e valor de mercado.

Entrada pode aumentar demanda pelas ações

A inclusão no Dow Jones costuma gerar impacto adicional sobre os papéis das empresas selecionadas.

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Isso ocorre porque fundos de investimento e ETFs que replicam o desempenho do índice precisam ajustar suas carteiras para refletir a nova composição, comprando ações da Alphabet e vendendo os papéis da Verizon.

Embora o efeito financeiro normalmente seja limitado no longo prazo, a mudança tende a elevar a liquidez e a visibilidade da empresa entre investidores.

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Big Techs consolidam protagonismo

Com a entrada da Alphabet, o setor de tecnologia reforça sua presença em um índice historicamente dominado por empresas industriais, financeiras e de consumo.

A companhia passa a integrar um grupo que já inclui outras gigantes do setor, como Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia e Salesforce, evidenciando a mudança no perfil da economia americana nas últimas décadas.

O movimento acompanha a crescente concentração de valor de mercado nas chamadas Big Techs, que lideram os investimentos em inteligência artificial e respondem por parcela significativa dos ganhos recentes das bolsas dos Estados Unidos.