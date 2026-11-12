Allied vê lucro recorrente crescer 56% e receita superar R$ 1,5 bilhão

A Allied, empresa com foco na distribuição e comercialização de produtos de tecnologia, registrou lucro líquido recorrente de 58,6 milhões de reais no terceiro trimestre de 2026, crescimento de 56,7% em relação ao mesmo período do ano passado. O Ebitda recorrente avançou 40%, para 71,3 milhões de reais. Já a receita líquida consolidada somou 1,49 bilhão de reais, alta de 5,6% na comparação anual. A companhia acumula 23 trimestres consecutivos de lucratividade contábil desde o primeiro trimestre de 2021.

A operação brasileira registrou crescimento de 24,7% no período. Todos os canais de atuação no país tiveram avanço. A receita da área de distribuição subiu 29,7%, para 814,3 milhões de reais, enquanto o varejo físico teve alta de 16,5%, para 135,4 milhões de reais. No comércio online, o faturamento cresceu 16,3%, alcançando 302,9 milhões de reais.

A companhia também destacou a geração de caixa. O fluxo de caixa livre totalizou 252,2 milhões de reais no trimestre e 343,4 milhões de reais no acumulado dos nove primeiros meses do ano. Ao final de setembro, a Allied tinha 583,7 milhões de reais em caixa e posição de caixa líquido de 184,2 milhões de reais. A despesa financeira líquida recuou de 24,9 milhões de reais no terceiro trimestre de 2025 para 11,7 milhões de reais neste ano.

A Trocafy, plataforma de smartphones recondicionados da empresa, registrou receita líquida recorde, com crescimento de 49% em relação ao terceiro trimestre de 2025. A companhia informou ainda que o programa de troca de aparelhos da plataforma foi utilizado como parte do pagamento em 40% das vendas de novos smartphones nas lojas Samsung operadas pela Allied.

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No período, a empresa aprovou a distribuição de 60 milhões de reais em juros sobre capital próprio (JCP), equivalentes a 0,6253 real por ação, com pagamento previsto para 12 de novembro de 2026.