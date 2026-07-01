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All Wert projeta dobrar valor geral de vendas em 2026 com expansão de empreendimentos de alto padrão

Incorporadora prevê atingir 1,5 bi em vendas neste ano, impulsionada por novos lançamentos e investimentos em projetos voltados a esporte, lazer e bem-estar

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 15h05 | Atualizado em 1 jul 2026, 15h05
Vista aérea de um complexo residencial com dois grandes edifícios verdes, piscinas, quadras esportivas e áreas de lazer. Ao redor, um campo de golfe, lagos e casas, tudo cercado por vegetação exuberante e árvores floridas.
 (All Wert/Divulgação)
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A All Wert iniciou um novo ciclo de expansão no mercado imobiliário de alto padrão com a expectativa de praticamente dobrar seu Valor Geral de Vendas (VGV) em 2026. Após encerrar 2025 com 800 milhões de reais em VGV, a incorporadora projeta alcançar aproximadamente 1,5 bilhão de reais neste ano, impulsionada pelo avanço de novos empreendimentos e pela consolidação do ALL Resort Club Residence, na Costa Esmeralda, em Santa Catarina.

A estratégia da companhia combina empreendimentos residenciais com infraestrutura voltada a esporte, lazer, bem-estar e contato com a natureza, buscando atender um público de alta renda interessado em experiências integradas de moradia. Entre os principais projetos previstos para este ano está a entrega do Golf View, programada para dezembro, além do lançamento do setor Beach e de novos empreendimentos horizontais previstos para o último trimestre.

Segundo Richard Schwambach, CEO da All Wert, o crescimento reflete a maturação dos projetos desenvolvidos pela empresa e o fortalecimento da marca no segmento imobiliário de alto padrão. “Estamos entrando em um novo ciclo da All Wert, com uma base sólida construída em 2025 e uma projeção de quase dobrar nosso VGV em 2026. Esse crescimento é resultado de um planejamento estruturado, da qualidade dos nossos projetos e de um modelo que integra produto, experiência e valorização.”

Nos últimos dois anos, a incorporadora também avançou na entrega de ativos considerados estratégicos. Um dos destaques foi a inauguração do campo de golfe do ALL Resort, empreendimento que recebeu investimento de 400 milhões de reais e faz parte da proposta de oferecer uma estrutura completa aos moradores. Outro marco foi a chegada do Rafa Nadal Tennis Center ao Brasil. Instalada dentro do complexo da All Wert, a unidade é a primeira da marca na América do Sul e a maior operação da rede dedicada ao tênis no mundo. O projeto possui Valor Geral de Vendas estimado em 600 milhões de reais, distribuídos em 126 lotes residenciais com área média de 580 metros quadrados.

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Para Schwambach, o mercado de luxo tem passado por uma mudança de perfil, em que a busca por qualidade de vida ganha cada vez mais espaço ao lado da valorização patrimonial. “Ir além do luxo tradicional para oferecer um ecossistema completo de experiências é a proposta do All Resort Club Residence, integrando esporte, wellness, arte, arquitetura e natureza em um único ambiente, voltado a um público que busca exclusividade e uma nova forma de viver.”

O avanço da All Wert acompanha um movimento observado no mercado imobiliário premium, em que incorporadoras têm apostado em empreendimentos que combinam infraestrutura de lazer, serviços e experiências como diferencial competitivo para atrair compradores de maior poder aquisitivo.

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