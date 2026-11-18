O primeiro restaurante de Alex Atala fora do Brasil deve abrir em 2030, em Orlando, na Flórida. O chef do D. O. M. , em São Paulo, é acionista do Morada Orlando, empreendimento imobiliário que abrigará o restaurante, e vai definir a proposta gastronômica e o cardápio da casa. O restaurante será aberto ao público, mas ainda não tem nome nem um chef definido para comandar a cozinha no dia a dia, segundo a assessoria do projeto.

O residencial terá 240 imóveis na International Drive, na região turística da cidade. Os preços começam em US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,8 milhões) e chegam a US$ 3,2 milhões (R$ 18,5 milhões) nas coberturas. O projeto prevê apartamentos de dois a quatro dormitórios, além das coberturas, com áreas de cerca de 130 a 400 metros quadrados.

Brasileiros fizeram as 20 primeiras reservas

Em menos de 48 horas após a abertura das reservas, o empreendimento recebeu 20 pedidos, todos de brasileiros, segundo a assessoria. Cada reserva exige um depósito de US$ 50 mil (cerca de R$ 289 mil), mantido em uma conta administrada por terceiros. O comprador pode reaver o valor integralmente. A assinatura dos contratos de compra está prevista para uma etapa posterior.

A MakeSpace, braço de desenvolvimento imobiliário do Glasstone Group, toca o projeto em parceria com a Park Square Homes e a Kimaya. O custo estimado da construção é de US$ 220 milhões (R$ 1,27 bilhão), e a receita prevista com a venda das unidades é de US$ 400 milhões (R$ 2,31 bilhões).

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Além do restaurante aberto ao público, o projeto prevê uma segunda casa, restrita aos moradores. Os proprietários poderão oferecer os imóveis para aluguel de curta duração por meio de um programa administrado pela Morada Hospitality. A entrega das unidades está prevista para 2030, quando também deve abrir o restaurante de Atala.