Alemanha aprova pacote de cortes de impostos e reforma da Previdência para tentar reativar economia

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

2º turno
PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
2º turno
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
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Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
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100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
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Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
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Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
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Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
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Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
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Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
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Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
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PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
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Economia

Alemanha aprova pacote de cortes de impostos e reforma da Previdência para tentar reativar economia

Coalizão do chanceler Friedrich Merz reduz tributos para famílias e empresas, endurece regras trabalhistas e eleva contribuição dos mais ricos

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 jul 2026, 17h43 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h43
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O chanceler alemão Friedrich Merz  (Maja Hitij/Getty Images)
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Alemanha aprova pacote de cortes de impostos e reforma da Previdência para tentar reativar economia Priorize VEJA no Google
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Depois de semanas de impasse, o governo de coalizão da Alemanha fechou um acordo para implementar um amplo pacote de reformas tributárias, trabalhistas e previdenciárias com o objetivo de recuperar o crescimento da maior economia da Europa.

O plano, batizado de Programa para Recuperação e Emprego, prevê redução de impostos para famílias e empresas, simplificação de regras para o setor produtivo e mudanças no sistema de aposentadorias. Parte do custo das medidas será compensada por uma tributação maior sobre as rendas mais elevadas.

O acordo representa uma das principais apostas do chanceler Friedrich Merz desde que assumiu o governo e ocorre em um momento em que a economia alemã enfrenta baixo crescimento, perda de competitividade industrial e pressão crescente sobre as contas públicas.

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Menos impostos e incentivo ao consumo

Entre as principais medidas está um corte de cerca de 10 bilhões de euros em impostos sobre a renda. Segundo o governo, uma família média deverá economizar aproximadamente 600 euros por ano, numa tentativa de estimular o consumo das famílias.

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O pacote também reduz exigências burocráticas para empresas, um dos principais pedidos da indústria alemã, que reclama há anos do excesso de regulamentação e do aumento dos custos de produção.

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Ao apresentar o plano, Merz afirmou que o objetivo é tornar as empresas mais competitivas e criar condições para acelerar os investimentos privados.

Previdência e mercado de trabalho também mudam

O acordo inclui alterações no sistema previdenciário, que deverá elevar gradualmente a idade efetiva de aposentadoria para 67 anos, acompanhando o envelhecimento acelerado da população alemã.

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Na área trabalhista, o governo pretende acabar com a possibilidade de obtenção de atestados médicos por telefone, mecanismo adotado durante a pandemia e que vinha sendo criticado por empresários diante do aumento das licenças médicas no país.

Segundo o Ministério das Finanças, as mudanças buscam elevar a produtividade e reduzir custos para empresas.

Mais impostos para os mais ricos

Para financiar parte da redução tributária, a coalizão decidiu elevar a carga sobre os contribuintes de maior renda.

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O ministro das Finanças, Lars Klingbeil, afirmou que aqueles com maior capacidade financeira deverão contribuir mais para custear as mudanças.

Segundo ele, a medida busca preservar o equilíbrio fiscal enquanto o governo amplia incentivos para estimular a atividade econômica.

Economia perdeu força nos últimos anos

A reforma ocorre após anos de desempenho fraco da economia alemã. A indústria foi afetada pela crise energética provocada pela guerra na Ucrânia, pelo aumento dos juros na Europa e pela desaceleração do comércio internacional.

Setores como automóveis, siderurgia e produtos químicos também enfrentam concorrência crescente da China e custos de produção superiores aos de outros mercados.

Nos últimos meses, institutos econômicos reduziram sucessivamente as projeções de crescimento para o país, reforçando a pressão para que o novo governo apresentasse uma agenda voltada ao aumento da competitividade.

Pressão política cresce com avanço da extrema direita

Além dos desafios econômicos, Merz enfrenta um ambiente político cada vez mais polarizado.

O partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha lidera pesquisas nacionais de intenção de voto e tenta conquistar o comando de governos estaduais nas eleições regionais marcadas para setembro, especialmente no leste do país.

Ao anunciar o pacote, Merz reconheceu que a Alemanha atravessa um período de forte pressão econômica e política e afirmou que as reformas buscam recuperar o crescimento, fortalecer a indústria e restaurar a confiança na capacidade do governo de responder aos desafios do país.

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Alemanha
Economia
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