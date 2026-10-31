Além dos juros altos, empresas enfrentam um cerco ao crédito

As altas taxas de juro não são o único problema das empresas que buscam capital. Com o aumento da inadimplência e o recorde de recuperações judiciais, os bancos estão mais rigorosos na concessão de crédito. Uma sondagem recente da Confederação Nacional da Indústria mostra um forte aumento do percentual de companhias que não conseguiram obter crédito ou renovar suas linhas. Além disso, cresceu o número de empresas que receberam menos recursos que o solicitado.

Publicado em VEJA, outubro de 2026, edição VEJA Negócios nº 31