Além de ‘Envolver’: o topo de Anitta também nos negócios

Com o hit Envolver, Anitta chegou na última sexta-feira, 25, ao topo da parada global do Spotify, sendo a primeira brasileira a conquistar o posto. A carreira internacional está em plena ascensão, mas esse não é o primeiro topo conquistado pela cantora carioca. Aos 28 anos, além de ser sua própria empresária, ela tem uma carreira corporativa de dar inveja e ocupa cadeiras importantes em grandes empresas brasileiras: o Nubank e a Ambev.

Em 2019, Anitta foi convidada pela Ambev para ser a Head de Criatividade e Inovação da Skol Beats — que agora chama-se apenas Beats. A marca, surgida em um festival de música eletrônica de mesmo nome, passou a ter um apelo mais jovem com bebidas mistas além de cerveja. A parceria de Anitta com a Ambev, além do marketing, prevê o lançamento de um produto por ano. Entre as bebidas que saíram dessa parceria estão a Beats GT, inspirada no drink Gin Tônica, o shot 150 bmp e Beats Zodiac e, recentemente, o Ice Pops, um tipo de geladinho alcóolico. Nas redes sociais da Beats, a marca usa e abusa da imagem da “patroa” Anitta, estratégia interessante para os dois lados.

Além do ramo de bebidas, Anitta também está no mercado financeiro. Em 2021 ela foi convidada para participar do conselho de administração da empresa e prontamente aceitou. A cantora não empresta apenas a imagem à empresa, mas também participa das reuniões trimestrais de planejamento do banco digital, que oscila com os ‘bancões’ pelo posto de mais valioso da América Latina.

“Faltava maior diversidade e conhecimento [no conselho] sobre o nosso cliente. Anitta é uma mulher nascida e crescida em uma favela do Rio de Janeiro, que realmente representa os interesses dos nossos clientes e consegue trazer uma visão sobre eles que nenhum outro conselheiro conseguiria trazer”, declarou David Vélez, co-fundador do Nubank em entrevista a VEJA. Segundo Vélez, foi de Anitta a ideia de oferecer BDRs gratuitos aos clientes da fintech durante a abertura de capital da empresa.