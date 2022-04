Alegria que durou pouco: dólar volta a flertar com patamar dos 5 reais

Após apresentar uma tendência de queda, o dólar passou a reverter essa trajetória de baixa para encerrar o dia cotado a 4,87 reais. O movimento reflete os temores do mercado com a economia global pelos efeitos dos lockdowns decretados na China, as sinalizações do banco central norte-americano, o Fed, de uma alta mais agressiva nos juros americanos e até mesmo a turbulência local.

No início do mês, a moeda alcançou o patamar de 4,60 reais, uma das menores cotações para a moeda nos últimos dois anos. A cotação do dólar abaixo dos 5 reais não ocorria desde março de 2020, quando foi decretada a pandemia de Covid-19 e o dólar ficou em 4,72 reais. No mês, a moeda encerrou oito vezes em queda, mas a esperança de que o dólar se mantivesse abaixo desse patamar agora se aproxima do fim.

Na última sexta-feira, 22, no maior nível do mês, a moeda se aproximou de 4,80 reais. Na tarde desta segunda-feira, a moeda chegou a negociar a 4,94 reais na máxima do dia. Segundo Fernando Consorte, economista-chefe do Banco Ourinvest, além do cenário externo com a maior aversão ao risco pelas medidas adotadas na China para conter os casos de Covid-19 e sinalizações de alta de juros pelas economias desenvolvidas, a piora institucional no Brasil com a suspensão da condenação de Daniel Silveira pelo presidente Jair Bolsonaro também acabou refletindo na alta do câmbio. “O pano político vai começar a falar cada vez mais alto aqui no Brasil a partir de agora e a gente deve voltar a ter piora nos preços”, diz.

A inércia inflacionária global, em especial em países que não conviviam com esse fenômeno há décadas, como os Estados Unidos, faz os bancos centrais elevarem suas projeções para as taxas de juros, afugentando os investidores dos países emergentes. O real foi a moeda que mais se valorizou no ano com a Selic a 11,75% – uma das mais altas do mundo – mas agora terá de competir com os juros de países mais seguros e desenvolvidos, revertendo essa valorização. “O Fed deve chegar ao patamar de juros de 2,5% até o fim do ano, e isso tem o potencial de tirar os investidores de países emergentes, como o Brasil, principalmente em ano de eleição”, diz Anilson Moretti, chefe de câmbio da HCI Invest.

