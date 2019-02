Alcolumbre projeta prazo de 90 dias para Senado votar Previdência

O novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), estima que a Casa consiga votar a proposta da reforma da Previdência em até três meses. A projeção foi feita em entrevista à Globo News nesta terça-feira 5.

Alcolumbre foi questionado após entrevista de Rodrigo Maia na tarde desta terça, na qual o presidente da Câmara disse: “O tempo é o tempo da maioria […] Se a Câmara votar durante o mês de maio, como limite, o Senado vota em junho, julho, porque o Senado é uma casa menor, tem um rito mais curto e tem certamente o presidente que é liberal, que é do Democratas, que, eu não tenho dúvida nenhuma, vai defender a aprovação da reforma também.”

O presidente do Senado mostrou comprometimento com a reforma. “No Senado, a gente sente dos senadores também o desejo, na sua ampla maioria, de que a reforma passe, que a gente possa virar essa página no Brasil em relação a combater esses privilégios e poder dar para as pessoas um Estado mais eficiente”, afirmou.

“Se ele [Maia] concluir [a votação] na Câmara em três meses, eu acho que no Senado a gente também consegue concluir em três meses”, complementou.

Na mesma entrevista, Alcolumbre disse que convocará uma reunião com governadores para cobrar apoio à proposta da Previdência, junto às bancadas dos estados.