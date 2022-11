Alckmin oficializa Lara Resende e Persio Arida na transição

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) oficializou nesta terça-feira os nomes que irão compor o grupo técnico de trabalho que irá tratar de economia na transição do governo. Foram oficializados os economistas André Lara Resende e Persio Arida, ambos integrantes da equipe que formulou o Plano Real e mais próximos da linha econômica do vice-presidente, e ventilados para um possível ministério. Além dos ‘pais’ do real, também fazem parte Guilherme Mello, da fundação Perseu Abramo e Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda do governo Dilma Rousseff, estes mais ligados a corrente de governos do PT.

A mistura de economistas liberais e desenvolvimentistas indica a tentativa de equilibrar uma frente ampla, tendo em vista que ainda não há um indicativo gasto da política econômica do governo eleito.”É importante ter visões que se somam. E é uma fase transitória, para se discutir, elaborar propostas”, afirmou o coordenador do gabinete de transição. Alckmin afirmou que a participação na transição não é vinculante a ministérios no futuro governo Lula. “É um trabalho de 50 dias”, afirmou.

Durante a coletiva de anúncios, Alckmin afirmou que a questão social é a prioridade absoluta do governo de transição, mas se esquivou em tratar se a solução será via Proposta de Emenda à Constituição que peça uma ‘licença para gastar’ e garantir a manutenção de 600 reais do Auxílio Brasil — que voltará a se chamar o Bolsa Família — ou via medida provisória com a autorização de medida provisória via TCU. Alckmin deve se reunir ainda nessa terça-feira com a Comissão Mista de Orçamento (CMO) para discutir sobre adequações na Lei Orçamentária. “A definição será tomada nos próximos dias”, disse Alckmin. O vice-presidente eleito disse que a questão social, do auxílio e o adicional de 150 reais por criança para famílias com filhos até 6 anos são prioridade absoluta.