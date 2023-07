Alckmin diz que economia vai bem, mas juros ‘escandalosos’ precisam cair

Giro VEJA - segunda, 17 de julho

O sinal de alerta da prévia do PIB

O IBC-Br, índice do Banco Central que serve como prévia do PIB, encerrou o mês de maio com um inesperado recuo de 2%. O número, que reverte a alta de 0,56% observada no mês anterior, contrariou as previsões do mercado de que o indicador permaneceria neutro no período. A notícia acendeu um alerta no governo, que aposta na retomada da atividade econômica boa parte do otimismo para o sucesso do novo marco fiscal.