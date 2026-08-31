Alckmin diz que Brasil manterá negociação com EUA para reverter tarifaço

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta segunda-feira, 31, que o Brasil não pretende abandonar as negociações com os Estados Unidos para tentar reduzir as tarifas impostas a produtos brasileiros. Segundo ele, a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é manter o diálogo aberto com o governo de Donald Trump e discutir tanto questões tarifárias quanto outros pontos de interesse dos dois países.

“Nós não vamos sair da mesa de negociação. Essa é a orientação do presidente Lula”, afirmou Alckmin durante o Macro Day, evento promovido pelo BTG Pactual, em São Paulo.

Uma nova rodada de negociações foi marcada após a conversa entre Lula e Trump. Pelo lado brasileiro, participarão das discussões os ministros Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e Mauro Vieira, das Relações Exteriores, além de assessores da Presidência da República.

Alckmin afirmou que o governo pretende levar diferentes assuntos à mesa na tentativa de chegar a um acordo com os Estados Unidos. Entre os temas está o projeto Redata, que cria incentivos para a instalação de data centers no Brasil e é considerado de interesse dos norte-americanos.

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Segundo o vice-presidente, a proposta deve ser votada pelo Congresso ainda nesta semana e tem potencial para atrair até 1 trilhão de reais em investimentos. A estratégia aproveitaria a oferta de energia renovável disponível no Brasil para ampliar a instalação de centros de processamento de dados no país.

O governo também pretende avançar na regulamentação do setor de mineraistari críticos. Para Alckmin, não há restrições sobre os assuntos que poderão ser discutidos com os Estados Unidos.

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“Não tem tema proibido. Todos os temas tarifários e não tarifários podem e devem ser colocados. Nós temos tudo para ir para um ganha-ganha”, disse.

Relação comercial com os EUA

Alckmin também destacou a importância dos Estados Unidos para a economia brasileira. Embora a China seja atualmente o principal parceiro comercial do Brasil, os EUA são o maior destino das exportações brasileiras de produtos manufaturados e o principal investidor estrangeiro no país.

De acordo com o vice-presidente, cerca de 4 mil empresas norte-americanas estão instaladas no Brasil. Ele também ressaltou que os Estados Unidos mantêm superávit comercial na relação com o país.

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Os dados mais recentes da balança comercial mostram que o comércio com os norte-americanos já apresenta sinais de desaceleração. Em julho, as exportações brasileiras para os EUA recuaram 5%, passando de 3,8 bilhões de dólares para 3,6 bilhões de dólares.

No mesmo mês, a balança comercial brasileira registrou superávit de 7,1 bilhões de dólares, alta de 1% em relação a julho de 2025, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

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O governo, porém, afirma que ainda não é possível relacionar a queda das exportações ao tarifaço norte-americano. A tarifa adicional de 25% entrou em vigor somente em 29 de julho, no fim do período analisado.