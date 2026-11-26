O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) criticou nesta quinta-feira, 26, a proposta dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 10% sobre aeronaves prontas fabricadas no Brasil e afirmou que o governo trabalhará para reverter a iniciativa. Anunciada na quarta-feira, 25, a medida ameaça a isenção que protegia os aviões brasileiros das sobretaxas aplicadas a outros produtos nacionais.

“É uma coisa totalmente descabida. Vamos trabalhar para reverter”, afirmou Alckmin a jornalistas após participar de um evento da Embraer com a Latam, em Brasília. O vice-presidente defendeu a tradição de manter o setor aeronáutico livre de tarifas, por sua importância estratégica.

A proposta pode atingir especialmente a Embraer, que tem no mercado americano um destino importante de suas aeronaves comerciais e executivas. A cobrança ainda depende da conclusão do processo conduzido pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, responsável pela política comercial americana.

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Por que a medida preocupa a Embraer

A exposição da fabricante ao mercado norte-americano ajuda a dimensionar o risco. Segundo seu relatório anual, a América do Norte respondeu por 59% da receita da companhia em 2025. O percentual inclui outros países da região, além dos Estados Unidos.

A cadeia de produção também conecta os dois países. Em declaração pública nesta quinta-feira, o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, informou que mais de 40% do conteúdo do E175, modelo utilizado na aviação regional americana, vem de fornecedores dos Estados Unidos.

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O executivo argumentou que a tarifa pode encarecer as compras das companhias aéreas e chegar ao preço das passagens. Segundo ele, a proposta não altera os planos de entregas da fabricante para 2026, já que uma eventual implementação é esperada apenas para o próximo ano.

O que Washington pretende mudar

O governo americano propôs modificar a medida comercial que estabeleceu tarifas de 25% sobre parte das importações brasileiras em julho. Aeronaves prontas, poupadas daquela cobrança, passariam a enfrentar uma alíquota adicional de 10%.

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A iniciativa também prevê mudanças na tributação do açúcar bruto e refinado importado fora das cotas estabelecidas pelos Estados Unidos. Washington sustenta que as negociações não resolveram práticas brasileiras que considera prejudiciais às empresas americanas.

A disputa se apoia na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, instrumento que permite aos Estados Unidos investigar políticas estrangeiras e adotar medidas contra práticas consideradas desleais. A proposta dirigida ao Brasil é distinta da investigação sobre excesso de capacidade industrial que levou Washington a anunciar novas tarifas para outros 14 parceiros comerciais.

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Brasil contesta pressão sobre Pix e regras nacionais

Em nota divulgada na quarta-feira, o governo brasileiro afirmou que a recomendação busca pressionar por mudanças em políticas relacionadas ao Pix, ao comércio digital e a acordos comerciais preferenciais.

O comunicado também apontou uma pendência nas negociações. Segundo o governo, o representante comercial americano, Jamieson Greer, comprometeu-se em agosto a enviar os termos de referência de um possível acordo econômico e comercial. O documento não havia sido encaminhado até quarta-feira, apesar das cobranças brasileiras.

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O Brasil informou que continuará buscando uma solução negociada, sem abrir mão de ações na Organização Mundial do Comércio nem descartar medidas de reciprocidade caso as tarifas sejam aplicadas.