Álbum da Copa: figurinhas ‘brilhantes’ são vendidas por até R$ 20

Colecionadores das figurinhas do álbum da Copa da Rússia estão com dificuldade para encontrar as metalizadas, especiais e com efeito holográfico. A escassez fez com que o preço desses cromos disparasse no mercado paralelo. Chamadas nas ruas de ‘brilhantes’, essas figurinhas dificilmente são trocadas na base de um para um.

Quem tentou encontrá-las no fim de semana em uma banca da Aclimação, zona sul de São Paulo, deparou com ‘vendedores’ oferecendo o produto por 10 reais. No estádio do Pacaembu, zona oeste da cidade, as figurinhas consideradas mais raras chegavam a custar 20 reais – a do Pelé, de número 680, está nessa lista. No shopping Eldorado, na zona oeste, um cromo dourado podia ser trocado por até 15 figurinhas convencionais.

Torcedores que precisam de 40 ou menos figurinhas para completar o álbum têm a opção de encomendar as faltantes para a editora Panini. Cada figurinha sai por 0,40 centavos – preço de banca – mais o frete de 9 reais. A compra direta no site da Panini está limitada a 40 figurinhas por álbum – é necessário informar o código do álbum na hora da compra.

A alta procura por cromos faltantes fez com que o prazo de entrega subisse para 15 dias. Os pedidos podem ser feitos até dezembro deste ano.

A Panini informa que todos os 682 cromos são impressos na mesma quantidade, incluindo os 50 cromos especiais, metalizados e com efeito holográfico. “Após embalados na fábrica da Panini, a distribuição dos envelopes com os cromos são enviados para todo o Brasil de acordo com o histórico de vendas de cada cidade.”

Segundo a empresa, os distribuidores regionais enviam os envelopes para as bancas e outros pontos de venda usando também o histórico de vendas de cada um. “A Panini reitera que incentiva e promove a ação de troca de figurinhas entre os colecionadores com o objetivo de facilitar o preenchimento do álbum. Esses eventos promovem a socialização e a possibilidade de fazer novos amigos. São também feitas parcerias com grupos de troca de figurinhas que hoje são destaque nas redes sociais.”