Alavancagem das empresas médias sobe quase 48% na indústria
Estudo com mais de 21 mil companhias mostra aumento do uso de capital de terceiros, sem avanço proporcional dos empréstimos bancários
As empresas brasileiras de médio porte estão mais alavancadas, mas não necessariamente mais dependentes de empréstimos bancários. Um levantamento da Itera, empresa especializada em inteligência para análise de crédito, mostra que a mediana do indicador de alavancagem cresceu 47,7% na indústria e 43,7% no comércio entre 2023 e 2026. O estudo analisou 42. 440 balanços de 21. 259 empresas com faturamento anual entre 5 milhões e 300 milhões de reais.
Na indústria, a participação de empréstimos, financiamentos e outras obrigações financeiras no endividamento caiu de 62,66% para 58,41% no período. No comércio, passou de 56,81% para 56,23%, apesar do aumento expressivo da alavancagem. Os números sugerem maior importância de passivos operacionais, como fornecedores, tributos e obrigações trabalhistas, no financiamento das atividades empresariais.
O levantamento também revela diferenças entre os setores. O comércio apresenta os maiores níveis de alavancagem, enquanto os serviços registraram recuo do indicador em 2026, após atingir o pico no ano anterior.
“Prazo de fornecedor também é uma forma de financiamento. A questão é distinguir quando esse passivo reflete maior poder de negociação na cadeia e quando revela pressão sobre o caixa”, afirma Marco Antonio Pereira, cofundador e CEO da Itera.
A mudança na composição do endividamento ganha relevância em um ambiente de juros elevados, mas não significa necessariamente deterioração financeira. O estudo não permite determinar isoladamente quanto do aumento das obrigações operacionais resulta de condições comerciais negociadas ou de dificuldades de caixa.