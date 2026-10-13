Alavancagem das empresas médias sobe quase 48% na indústria

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Empresas brasileiras de médio porte estão mais alavancadas, mas diminuíram a dependência de empréstimos bancários, segundo levantamento da Itera. O estudo aponta um crescimento significativo da alavancagem na indústria e comércio, com maior participação de passivos operacionais como fornecedores e tributos no endividamento. Entenda os detalhes.

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As empresas brasileiras de médio porte estão mais alavancadas, mas não necessariamente mais dependentes de empréstimos bancários. Um levantamento da Itera, empresa especializada em inteligência para análise de crédito, mostra que a mediana do indicador de alavancagem cresceu 47,7% na indústria e 43,7% no comércio entre 2023 e 2026. O estudo analisou 42. 440 balanços de 21. 259 empresas com faturamento anual entre 5 milhões e 300 milhões de reais.

Na indústria, a participação de empréstimos, financiamentos e outras obrigações financeiras no endividamento caiu de 62,66% para 58,41% no período. No comércio, passou de 56,81% para 56,23%, apesar do aumento expressivo da alavancagem. Os números sugerem maior importância de passivos operacionais, como fornecedores, tributos e obrigações trabalhistas, no financiamento das atividades empresariais.

O levantamento também revela diferenças entre os setores. O comércio apresenta os maiores níveis de alavancagem, enquanto os serviços registraram recuo do indicador em 2026, após atingir o pico no ano anterior.

“Prazo de fornecedor também é uma forma de financiamento. A questão é distinguir quando esse passivo reflete maior poder de negociação na cadeia e quando revela pressão sobre o caixa”, afirma Marco Antonio Pereira, cofundador e CEO da Itera.

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A mudança na composição do endividamento ganha relevância em um ambiente de juros elevados, mas não significa necessariamente deterioração financeira. O estudo não permite determinar isoladamente quanto do aumento das obrigações operacionais resulta de condições comerciais negociadas ou de dificuldades de caixa.