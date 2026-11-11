Ajuste fiscal em negociação com Senado pode ter impacto de R$ 60 bilhões em 2027, diz ministro

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou nesta quarta-feira, 11, que o conjunto de medidas de ajuste fiscal negociado pelo governo federal com o Senado poderá ter impacto entre 50 bilhões e 60 bilhões de reais em 2027. Durante audiência pública na Comissão Mista de Orçamento (CMO), ele disse que o efeito poderá ser ainda maior nos anos seguintes. As iniciativas serão reunidas em um projeto de lei complementar (PLP).

Uma das principais mudanças é a criação de um mecanismo de contenção de despesas que poderá reduzir o crescimento real dos gastos públicos a 2% em 2027, abaixo do limite de 2,5% estabelecido pelo arcabouço fiscal. A diferença representa 12,8 bilhões de reais no Orçamento do próximo ano. O bloqueio mínimo será acionado caso as projeções das contas públicas indiquem resultado abaixo do limite inferior da meta fiscal e não poderá ser revertido mesmo que a arrecadação melhore posteriormente.

O texto em discussão ainda busca ampliar as despesas sujeitas a bloqueios orçamentários. A intenção é permitir que o Executivo alcance, além dos gastos discricionários, como investimentos e custeio administrativo, determinadas dotações obrigatórias. Nesse caso, a possibilidade de congelamento não eliminaria compromissos já assumidos pelo governo.

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Na frente das receitas, a equipe econômica discute uma nova revisão dos benefícios tributários concedidos a empresas. Outra mudança em análise envolve a exclusão de receitas extraordinárias do petróleo da base de cálculo de despesas vinculadas ao Orçamento, como os pisos de saúde e educação. A intenção é ampliar uma regra aprovada anteriormente pelo Congresso, que permite esse tratamento apenas quando há déficit primário, para que ela também seja aplicada em períodos de superávit.

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O projeto será apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, e terá Eduardo Braga (MDB-AM) como relator. Moretti afirmou esperar que o texto avance ainda nesta quarta-feira. O objetivo do pacote é reforçar o controle das despesas e contribuir para o cumprimento da meta de resultado primário de 2027, estabelecida em superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB).