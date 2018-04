Airbus vai transformar porão da aeronave em quartos com camas

A Airbus firmou parceria com a Zodiac Aerospace, fabricante de cabines de avião, para desenvolver um espaço com cama para passageiros no compartilhamento de cargas da aeronave. O objetivo da empresa é adaptar o porão para montagem de quartos com beliches para o passageiro dormir durante o voo.

Inicialmente, a opção será disponível para o A330, mas é estudada a oferta de compartimentos de dormir na aeronave A350. A empresa pretende colocar o projeto em prática até 2020. A inovação, diz a Airbus em comunicado, baseia-se na experiência das duas empresas na produção e integração de instalações de descanso da tripulação no piso inferior.

“Os módulos, que caberiam dentro dos compartimentos de carga da aeronave, oferecem novas oportunidades para serviços adicionais aos passageiros, melhorando sua experiência ao mesmo tempo em que permitem às companhias aéreas diferenciar e agregar valor às suas operações comerciais”, diz o comunicado.

Segundo a companhia, o piso de carga e o sistema de carregamento de bagagem da aeronave não serão afetados, pois o módulo de passageiros ficará sobre ele. Além disso, se necessário, os novos módulos serão intercambiáveis ​​com contêineres de carga padrão durante a permanência no solo.