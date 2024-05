Ainda não mandou o IR? Declare incompleto e fuja da multa da Receita

Faltam cerca de quatorze horas para que o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda 2024 se encerre. A Receita Federal recebe os documentos de ajuste até às 23h59 desta sexta-feira, 31. Com isso, contribuintes que são obrigados a declarar mas perderem o prazo estão sujeitos a uma multa que vai de 165,74 reais até 20% do imposto devido, prevalecendo a maior. Para fugir da penalidade, especialistas recomendam que o o contribuinte por entregar a declaração mesmo que incompleta, mas que não deixe de entregar o IR.

Até as 9h desta sexta, a Receita Federal havia recebido 39,1 milhões de declarações. Destes, 62,2% têm imposto a restituir.

A mestre em educação financeira e professora da Unoeste, Cíntia Senna, destaca que o objetivo de entregar a declaração mesmo que incompleta é evitar implicações. “Você pode ter que lidar com bloqueio do CPF, problemas para movimentar valores na conta bancária e na ida e vinda do país”, afirma. O prazo para retificar a declaração, lembra, é de cinco anos.

O coordenador técnico jurídico e tributário da IOB, empresa de sistemas de gestão contábil e empresarial, Valdir Amorim, nota que durante a retificação não é possível alterar o modelo de declaração entre simples e completa. “E o contribuinte precisa ficar atento para não cometer erros neste ajuste. Caso contrário, é grande a chance de cair na malha fina”, alerta.

O especialista recomenda que, caso o contribuinte não tenha muitas deduções, opte pela declaração simples. Já o contribuinte que tiver muitos recibos com gastos médicos, educacionais e dependentes pode acabar com uma restituição maior se optar pelo modelo completo da declaração, afirma.