Ainda não checou se tem dinheiro esquecido no BC? Prazo para saque termina hoje

O prazo para a retirada do ‘dinheiro esquecido’ no sistema do Banco Central termina hoje, 16. Entre o total de valores no sistema e o de valores já devolvidos, constam mais de R$ 16,5 bilhões no BC. Desses, mais de R$ 8,5 bilhões ainda estão para serem devolvidos. No sistema, é possível consultar se pessoas físicas, inclusive falecidas, e empresas têm valores a receber em banco, consórcio ou outra instituição.

Entre os que já receberam os valores, 41.936.298 pessoas sacaram um montante de R$ 6.623.453.829,85, enquanto 3.620.650 de pessoas jurídicas já receberam R$ 1.971.364.105,14.

O prazo, que termina hoje, 16, contempla os 30 dias desde que o presidente Lula sancionou o projeto de lei que aprovou a reoneração gradual da folha de pagamento de 17 setores da economia. No projeto consta que, após o prazo de 30 dias, o governo está autorizado a recolher recursos esquecidos em contas bancárias que não foram reclamados pelos titulares, ou seja, após o dia de hoje, o governo fica autorizado a utilizar esses recursos para o pagamento desses setores.

Como consultar os valores a receber no sistema do Banco Central?

– Para consultar os valores a receber, é necessário entrar no Sistema de Valores a Receber (SVR) no site do Banco Central e logar com a conta gov.br. Caso você tenha valores a receber, é necessário ter uma chave Pix cadastrada, é por ela que o BC está fazendo a devolução.

– Caso você queira consultar os valores a receber no nome de um pessoa falecida, é necessário informar o CPF e data de nascimento da pessoa falecida e logar com a sua conta gov.br no site do Banco Central.

Número total de beneficiários a receber por faixa de valores a receber:

Acima de R.000,01: 940.024 beneficiários (1,80% do total)

Entre R$ 100,01 e R$ 1.000,00: 5.199.838 beneficiários (9,94% do total)

Entre R$ 10,01 e R$ 100,00: 13.100.665 beneficiários (25,05% do total)

Entre R$ 0,00 e R$ 10,00: 33.054.663 beneficiários (63,21% do total)