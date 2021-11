Ainda alto, ritmo do IGP-M pode cair 44%, até maio de 2022, diz FGV Ibre

Em entrevista à VEJA, André Braz, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do FGV Ibre, afirmou que o IGP-M, atualmente em 17,89% no acumulado de 12 meses, pode cair para aproximadamente 10% a partir de maio do ano que vem, uma diminuição de 44,1%. “A análise não será nada fácil daqui para a frente com a política fiscal, o rompimento do teto da dívida e como isso influencia no câmbio, além de que 2022 é um ano eleitoral em que o uso do dinheiro público se expande. Ainda assim, a análise é essa com base no que temos no momento”, diz ele.

O índice de novembro divulgado hoje pelo FGV/Ibre já mostra o início dessa tendência de desaceleração. O número cresceu 0,02%, bastante abaixo da projeção dos analistas, e ante alta de 0,64% no mês anterior. Já no acumulado de 12 meses, o índice foi revisto de 21,73% para 17,89%, pela primeira vez abaixo do patamar de 20% desde o final do terceiro trimestre de 2020. “Tivemos melhoras no preço de commodities agrícolas, como milho e soja, mas o principal responsável foi o minério de ferro, que compromete aproximadamente 10% do IPA como um todo. Se não fosse a gasolina e o diesel, teríamos tido queda no índice”, diz Braz.

O IGP-M é composto pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que pesa 60% e reflete a inflação da indústria de transformação e agropecuária, pelo IPC, que representa 30%, segue a mesma tendência do IPCA e hoje está pressionado pelo preço da energia e dos combustíveis, e pelo Índice Nacional da Construção Civil (INCC), que pesa 10% e reflete os custos para a construção de novos imóveis. Após a pandemia da Covid-19, estes componentes dispararam em decorrência principalmente da pressão da demanda sobre a oferta e o agravante da seca que encareceu o preço da energia e das commodities. A análise é que o cenário daqui para a frente, no entanto, é de alívio nessa pressão.

Futuro menos pessimista

O contrato futuro do minério de ferro, que havia disparado e alcançou 219 dólares em julho, vem caindo sucessivamente com a ampliação da oferta da China e girava em torno de 94 dólares nesta semana, o que influencia o IPA e o INCC. Além disso, a produção de commodities agrícolas, como milho e soja, havia sido prejudicada pela seca, principalmente no final do primeiro semestre deste ano, nas agora as chuvas estão vindo acima da expectativa, o que já se reflete em menores preços nestes grãos. Como estes são alimentos usados para ração de animais, seu preço impacta no valor das proteínas como ovos, frango, carne bovina e suína.

O maior volume de chuvas impacta ainda em mais abastecimento de água para hidrelétricas. “Há uma promessa na Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) de que a bandeira tarifária de escassez não vai durar além de maio do ano que vem, então teremos queda no preço de energia”, diz André Braz. Para o preço do petróleo, a expectativa do coordenador do IPC do FGV/Ibre é de estabilidade, uma vez que o real já está demasiadamente desvalorizado em relação ao dólar e que o preço internacional da commoditie vem caindo.

Com isso, o IGP-M deve voltar a ficar mais próximo do IPCA. Durante a pandemia, os dois índices se distanciaram muito, levando inclusive muitos locatários e proprietários de imóveis a renegociarem os preços dos contratos de aluguel com base no IPCA. Enquanto no acumulado dos últimos 12 meses o IGP-M está em 17,8%, o IPCA está em 10,7%, e essa distância chegou a 20 pontos percentuais no final do ano passado. “A expectativa do FGV/Ibre é que o IPCA deve chegar a 8% a partir de maio do ano que vem, enquanto o IGP-M em 10%.