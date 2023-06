Agro tem melhor trimestre em mais de 26 anos e sustenta avanço do PIB

A safra recorde de grãos no Brasil está por trás dos bons resultados do PIB do 1º trimestre, que avançou 1,9%. Enquanto os serviços, maior setor do PIB, avançaram 0,6%, o agronegócio subiu impressionantes 21,6% nos três primeiros meses do ano. Segundo a série história do IBGE, este é o melhor desempenho do setor desde o quatro trimestre de 1996, ou seja, em mais de 26 anos.

Este resultado pode ser explicado pelo bom desempenho de produtos da lavoura com safra relevante no primeiro trimestre e pela produtividade. Segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA/IBGE), a soja, principal cultivo, apresentou ganho de produtividade e crescimento expressivo na produção anual, estimada em 24,7%. Com exceção do arroz (-7,5%), outras culturas com safra relevante nesse trimestre também apontaram crescimento na produção anual e ganho de produtividade, como milho (8,8%), fumo (3,0%) e mandioca (2,1%).

O avanço também é grande quando comparado a igual período do ano anterior, a Agropecuária cresceu 18,8%. Nos quatro trimestres terminados em março de 2023, o PIB apresentou crescimento de 3,3% em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores. Esta taxa resultou do avanço de 3,4% do Valor Adicionado a preços básicos e de 2,7% nos Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios. O resultado do Valor Adicionado neste tipo de comparação decorreu dos seguintes desempenhos: Agropecuária (6,0%), Indústria (2,4%) e Serviços (3,9%).