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Economia

Agrolend supera R$ 3 bilhões em crédito ao agro e projeta carteira de R$ 2 bilhões

Instituição financeira originou mais de R$ 1 bilhão somente em 2026 e aposta em grandes empresas e cooperativas do setor

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 14h00
agro
Agronegócio (Andressa Anholete/Bloomberg/Getty Images)
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Agrolend supera R$ 3 bilhões em crédito ao agro e projeta carteira de R$ 2 bilhões Priorize VEJA no Google

A Agrolend, instituição financeira especializada no agronegócio, alcançou a marca de 3 bilhões de reais em crédito originado desde sua fundação, em 2020. Somente entre janeiro e agosto deste ano, o volume superou 1 bilhão de reais, aproximando-se do total registrado durante todo o ano passado. A companhia projeta encerrar 2026 com uma carteira de crédito de 2 bilhões de reais.

A expansão reflete uma mudança de estratégia iniciada em 2024, quando a empresa passou a concentrar esforços em operações de maior porte, atendendo indústrias, cooperativas e tradings do agronegócio. As regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul lideram os volumes originados neste ano.

Segundo Alan Glezer, cofundador e co-CEO da Agrolend, a marca de 3 bilhões de reais confirma a aposta no financiamento estruturado das maiores empresas do setor. A instituição informa patrimônio líquido de 502 milhões de reais e taxa de inadimplência acima de 90 dias de 0,68%.

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O desafio agora será sustentar o crescimento da carteira num ambiente de juros elevados e dificuldades financeiras de produtores e empresas da cadeia agrícola.

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