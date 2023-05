Agro ensaia pazes com Lula, mas pede posição de combate às invasões

Empresários influentes do agronegócio acreditam que o mal-estar causado entre a organização da feira Agrishow e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é “página virada”. Na última semana, o presidente da República chegou a recomendar que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, não participasse do evento de inovação do setor. Fávaro, então, alegou um ‘desconvite’ por parte da organização para não comparecer ao evento, que teve sua cerimônia de abertura cancelada. Entre os integrantes do setor, falou-se em “mal-entendido” e Fávaro confirmou a VEJA que participará de encontro com a Frente Parlamentar da Agricultura (FPA) nesta terça-feira, 2, o que foi visto como um sinal positivo.

Importante interlocutor do setor, o presidente do Conselho Superior de Agronegócio (Cosag) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Jacyr Costa Filho, acredita que o entrevero não passou de um “mal-entendido” e que a situação já é “página virada”. Publicamente, o presidente da Agrishow, Francisco Maturro, negou que tenha solicitado que Fávaro não comparecesse ao evento. “Acho que tudo não passou de um mal-entendido, tanto que há uma sinalização do ministro em comparecer à reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) com representantes do setor nesta terça-feira. Portanto, acho que esse episódio é página virada”, diz o empresário.

O presidente do Cosag/Fiesp também refuta a ideia de que haja um clima de “revanche” por parte de empresários do setor em relação ao governo de Lula. No entanto, pede maior apreço do Executivo em relação às invasões de terra. “É preciso passar segurança jurídica para quem quer investir no Brasil. Até agora o único do governo a se manifestar claramente contra as invasões de terra foi o ministro da Agricultura”, reiterou.

O professor de agronegócio do Insper, Marcos Jank, reforça a visão de Costa Filho, e aponta como “triste” as invasões a propriedades como uma fazenda da família da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, no último final de semana. “Que tem havido rusgas entre o setor e o governo não há dúvidas. A maior delas é na área da reforma agrária, ou, melhor dizendo, invasão de terras. Se fosse uma pauta de apoio ao pequeno produtor, uma reforma agrária em cima de terras públicas, acho que seria tudo bem, mas na hora que começam a invadir propriedades eu acho muito ruim. É algo que só dá mais corda para a polarização. No fim, é ruim para todo mundo, inclusive para o governo, que vai precisar de apoio dos ruralistas para aprovar matérias no Congresso”, afirmou.

Não é a primeira vez que o evento fica marcado por uma fricção do agronegócio com um governo petista. Na edição de 2015, a Agrishow foi palco para diversos atos contra a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, com manifestações contrárias também às presenças do então vice-presidente Michel Temer e da então ministra da Agricultura, Kátia Abreu, que cancelaram seus discursos diante da repressão na ocasião.