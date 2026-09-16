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Economia

Agro endividado: demanda das famílias por crédito cresce mais em Mato Grosso

Na outra ponta, DF, SP e RJ apresentam menor aceleração na procura por crédito

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 09h03
A potência do agronegócio brasileiro: respeitado em todo o mundo
Potência do agronegócio: Mato Grosso deve representar metade da safra brasileira de grãos em 2026, segundo o IBGE (Dirceu Portugal/Fotoarena/.)
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O estado de Mato Grosso, potência do agronegócio brasileiro, lidera o crescimento da demanda por crédito no país. A procura dos mato-grossenses por recursos financeiros aumentou 37% no acumulado de 12 meses até julho, dado mais recente do Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito, elaborado pela Serasa Experian.

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O estado do Centro-Oeste foi seguido por Acre e Amapá, com altas próximas de 26% na demanda da por crédito. Rio Grande do Sul (+25%) e Roraima (+24%) também registraram aumentos superiores à média nacional, que ficou em 17%. Na outra ponta, os menores avanços foram observados no Distrito Federal (+11%), São Paulo e Rio de Janeiro (+13%, cada).

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[Os números da pesquisa foram arredondados]

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