Agro endividado: demanda das famílias por crédito cresce mais em Mato Grosso

O estado de Mato Grosso, potência do agronegócio brasileiro, lidera o crescimento da demanda por crédito no país. A procura dos mato-grossenses por recursos financeiros aumentou 37% no acumulado de 12 meses até julho, dado mais recente do Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito, elaborado pela Serasa Experian.

O estado do Centro-Oeste foi seguido por Acre e Amapá, com altas próximas de 26% na demanda da por crédito. Rio Grande do Sul (+25%) e Roraima (+24%) também registraram aumentos superiores à média nacional, que ficou em 17%. Na outra ponta, os menores avanços foram observados no Distrito Federal (+11%), São Paulo e Rio de Janeiro (+13%, cada).

[Os números da pesquisa foram arredondados]