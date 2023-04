Agrishow cancela cerimônia de abertura após ‘desconvite’ a Fávaro

A organização da Agrishow, a maior feira agropecuária do país, anunciou o cancelamento da cerimônia de abertura do evento. Segundo comunicado divulgado neste sábado, 29, a solenidade não será realizada “em virtude de toda a repercussão gerada”. Na quarta-feira, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que foi desconvidado do ato, que contaria com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O episódio abriu uma crise entre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e as entidades que organizam a feira, importantes players do agronegócio.

“Em virtude de toda a repercussão gerada pela cerimônia de abertura da 28ª edição da Agrishow, as entidades realizadoras do evento, optaram por não realizar solenidade de abertura da feira, prevista para o dia 1º de maio, às 11h”, diz a nota do evento, assinada pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) Associação de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) e Sociedade Rural Brasileira (SRB).

Na nota, a feira afirma que mantém sua tradição de ser a principal vitrine do setor do país e de estimular negócios. Sem citar nominalmente Fávaro, a Agrishow diz reiterar ” o convite para que mantenha a sua agenda de visita ao evento paraconhecer as inovações que estão ampliando a competitividade e desenvolvimento do setor”.

Depois do desconforto inicial, o governo federal ameaçou cancelar o patrocínio do Banco do Brasil à feira, que acontece desde 1994 em Ribeirão Preto (SP) e é a mais importante do setor agrícola no país. Ao menos dois ministros defenderam o cancelamento do patrocínio. “Se a Agrishow não quer o governo federal no evento, não sei se o Banco do Brasil e o governo deveriam continuar patrocinando o evento “, publicou o ministro Márcio França (Portos e Aeroportos) em suas redes sociais.

O ministro da Secretaria de Comunicação (Secom), Paulo Pimenta, também pediu o cancelamento do patrocínio. “Descortesia e mudança de caráter de um evento institucional de promoção do agronegócio para um evento de características políticas e ideológicas. Ou é uma feira de negócios plural e apartidária ou não pode ter patrocínio público”, disse ao jornal O Estado de S. Paulo.

A presidente do BB, Tarciana Medeiros, não vai mais participar de uma palestra prevista, mas a instituição financeira manterá os estandes que já foram instalados na feira. No site da Agrishow, os patrocínios do banco e do governo federal ainda são mantidos em destaque.