ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Os dados do governo Bolsonaro usados por agricultores dos EUA para defender tarifaço

Professor da FGV relata os bastidores do primeiro dia da audiência pública sobre o tarifaço dos EUA contra o Brasil

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 11h54 | Atualizado em 7 jul 2026, 13h00
Contêineres no Porto do Rio de Janeiro - tarifaço - tarifas - taxação - guerra comercial - comércio
Audiência sobre tarifas contra o brasil continuam nesta terça-feira (Dado Galdieri/Bloomberg via/Getty Images)
Continua após publicidade
Os dados do governo Bolsonaro usados por agricultores dos EUA para defender tarifaço Priorize VEJA no Google

As acusações de que a carne brasileira estaria ligada a corrupção, trabalho forçado e desmatamento marcaram o momento de maior tensão da audiência pública promovida pelo governo dos Estados Unidos para discutir as tarifas sobre produtos brasileiros. A informação foi dita pelo professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), Gustavo Pessoa, em entrevista a Veja Negócios nesta terça-feira, 7.

Pessoa, que participou do primeiro dia de debates em Washington, afirmou que apenas representantes da pecuária norte-americana defenderam abertamente a ampliação das sanções contra o Brasil, utilizando argumentos ambientais e trabalhistas para justificar novas restrições.

“Eles fizeram uma argumentação muito incisiva e pesada, dizendo que a importação de carne brasileira pelos Estados Unidos era importação de desmatamento, trabalho forçado e corrupção”, afirmou Pessoa em entrevista à VEJA Negócios.

De acordo com o professor, os representantes do setor afirmaram que cerca de 70% do mercado americano de carne bovina in natura importada é abastecido pelo Brasil. Pessoa chamou atenção para o uso de dados ambientais durante a apresentação.

Siga
Continua após a publicidade

Segundo ele, os produtores citaram um forte aumento do desmatamento no Brasil, utilizando um recorte estatístico que se encerrava em 2022. “Esse era o último ano do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro”, afirmou. “Todo mundo estava utilizando dados mais recentes, de 2025 e 2026, e esse recorte acabou chamando a atenção”, disse Pessoa.

Apesar do discurso contundente dos pecuaristas, o professor afirma que o restante das audiências manteve um tom técnico e foi dominado por representantes de empresas e associações, tanto brasileiras quanto americanas, que buscavam demonstrar os prejuízos econômicos das tarifas para os próprios Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Mel e café lideram pedidos de exceção

Segundo Pessoa, um dos setores mais ativos foi o de produtores e importadores de mel orgânico. Empresas americanas defenderam que o produto brasileiro não possui substitutos próximos no mercado local e argumentaram que a produção doméstica não conseguiria suprir a demanda, mesmo com incentivos.

“O interesse deles era sempre saber como os produtores americanos seriam afetados. Em praticamente todas as apresentações, os próprios participantes americanos mostravam que não haveria substituição automática da oferta e que o custo acabaria sendo repassado ao consumidor local”, afirmou.

O café solúvel também apareceu entre os produtos com maior chance de obter exceções às tarifas, justamente pela relevância para a cadeia de abastecimento dos Estados Unidos.

Continua após a publicidade
Homem de pele clara, careca, usando óculos e terno preto com gravata roxa estampada, em pé com as mãos nos bolsos, em uma sala de audiências com bandeiras dos EUA e da Califórnia ao fundo
Gustavo Pessoa é professor da Fundação Getulio Vargas (FGV) (Foto: Gustavo Pessoal/Reprodução) ()

Na avaliação do professor, os argumentos apresentados por esses setores foram consistentes e demonstraram que, em alguns casos, a manutenção das tarifas contraria interesses econômicos americanos.

Continua após a publicidade

Decisão final será política

Embora tenha considerado as audiências predominantemente técnicas, Pessoa acredita que a decisão final sobre a manutenção ou flexibilização das tarifas dependerá muito mais de fatores políticos do que das manifestações apresentadas durante os debates.

Na avaliação dele, técnicos do Departamento de Comércio, do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), do Tesouro e de outros órgãos demonstraram interesse em reunir dados e argumentos para subsidiar a decisão final, solicitando inclusive documentação adicional aos participantes.

“A impressão é que existe um esforço do corpo técnico do USTR para produzir uma análise bastante robusta para que o tarifaço não se concretize. No entanto, todo mundo entende que a decisão final será política”, conclui Gustavo Pessoa.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Economia
Empresa
Governo Lula
Internacional
Luiz Inácio Lula da Silva
Tarifaço
tarifas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).